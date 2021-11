Pre – Pre, la pelea que vuelve a enfrentar a Montenegro con el Frente de Todos

Presupuesto y Prefectura son los dos temas que esta semana, en medio de una campaña apagada de cara al 14 de noviembre, volvieron a poner en agenda la pelea entre el intendente Guillermo Montenegro y el Frente de Todos.

Faltan 11 días para las elecciones de medio término y Mar del Plata atraviesa ese camino sin clima electoral. Y lejos de las actividades masivas y continuas que suelen incluir las campañas electorales, los dos principales espacios políticos se enfrentaron esta semana por temas de gestión.

El primer cruce se dio en el marco de la presentación del presupuesto municipal. En rigor, por la no presentación. El gobierno local solicitó sobre el cierre de la semana pasada un pedido de prórroga para poder presentarlo el 30 de noviembre. La ley orgánica de las municipalidades establece que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de octubre para hacerlo.

Los argumentos esgrimidos por el oficialismo para demorar la presentación fueron tres: la necesidad de contar con mayor tiempo para adecuar el presupuesto a la ordenanza que fijó la obligatoriedad de elaborarlo con perspectiva de género; una demora de la Facultad de Ciencias Económicas en la elaboración de la nueva fórmula para calcular la TSU y la ausencia del presupuesto provincial que fija recursos para General Pueyrredon.

El presupuesto 2022 se debatirá en el Concejo después de las elecciones.

El Frente de Todos salió a cuestionar el planteo del Ejecutivo y sostuvo que el pedido de prórroga en realidad responde a una necesidad electoral: no anunciar la suba de tasas hasta después del 14 de noviembre. El jefe de la bancada opositora, Marcos Gutiérrez, fue el que salió a cruzar al oficialismo. Recordó que la comisión para reformular la TSU se creó en agosto de 2020 y la ordenanza que establece tener perspectiva de género en la elaboración del presupuesto, hace seis meses.

También marcó que en 2020 el gobierno local presentó el presupuesto sin que la provincia presentara su presupuesto. “Antes se podía y ahora no. Es raro”, dijeron voceros del Frente de Todos.

¿Hay una estrategia electoral detrás del pedido de prórroga? Es probable (por no decir, seguro). Sin embargo, es la misma estrategia del gobernador Axel Kicillof, quien planteó que esperará que esté el presupuesto nacional aprobado para luego elevar el suyo a la Legislatura provincial.

El pedido de prórroga es una herramienta que tiene el Ejecutivo. La composición actual del Concejo Deliberante le exigía, además de pedirla, avanzar con un acuerdo para aprobar el pedido. Y lo hizo con el bloque que ya se convirtió en un socio clave de Montenegro: Acción Marplatense.

El coordinador de Gabinete Alejandro Rabinovich recordó ante 0223 un argumento que el oficialismo repitió el último año: la suba de tasas de Mar del Plata estuvo por debajo de la inflación y estuvo entre las menores de la provincia de Buenos Aires. Virginia Sívori ya salió en el pasado al cruce de ese argumento y este año habrá un fuerte debate en torno al aumento que propondrá el gobierno municipal. Pero hay algo claro: será después de las elecciones.

El otro cruce se dio por el desembarco de fuerzas federales a Mar del Plata. Casi al pasar, desde el Frente de Todos enviaron un comunicado de prensa en el que el concejal Vito Amalfitano confirmaba, entre críticas al intendente, que habían llegado 100 efectivos de Prefectura a Mar del Plata. El concejal remarcaba que mientras el jefe comunal se dedicaba a hablar por los medios, el gobierno nacional aportaba soluciones concretas para Mar del Plata.

Fue el jefe de la bancada montenegrista, Agustín Neme, el que salió al cruce. “No hay nada que agradecerle al gobierno nacional, cuando fueron ellos los que les retiraron a los marplatenses y batanenses 500 efectivos”, disparó Neme.

Cerca del intendente también reaccionaron al ver el comunicado del Frente de Todos. Aclararon que las charlas con Aníbal Fernández para el envío de fuerzas federales las había llevado adelante el propio Montenegro. “Ellos venían hablando y acordaron que iban a llegar estos efectivos. Pero la verdad, es una cifra que sirve para incrementar lo que hay. No vemos que sea algo para salir a anunciar por los medios, no era beneficioso para ninguno de los dos espacios, porque esto no da respuesta al pedido de restitución de los 500 efectivos de fuerzas federales”, señalaron desde el entorno del intendente.

El jefe de la bancada del Frente de Todos, en cambio, leyó el silencio del oficialismo como un intento de no reconocer que el gobierno nacional había dado respuesta al reclamo. “Es una chiquilinada discutir de quién es el mérito”, aclaró Gutiérrez, en una entrevista con Radio Brisas.

Las peleas en este ámbito le sientan bien al oficialismo. “Toda discusión y pelea que se dé entre concejales no nos preocupa”, analizaron en Juntos. Están convencidos de que las preocupaciones de la gente pasan por otro lado. “Y se ve que ellos también piensan parecido porque antes la portavoz en estos casos era Sívori y ahora no opinó de ninguno de los dos temas”, agregaron.

El tramo final de la campaña no promete mayores sobresaltos. El perfil nacional de la campaña no da margen para jugadas audaces a nivel local. El Frente de Todos realizó un acto masivo el sábado último, encabezado por Fernanda Raverta y el jefe de Gabinete de la provincia Martín Insaurralde. Se organizó con bajo perfil: tenía por objetivo hacer una demostración de musculatura hacia adentro. “Y cumplió ese objetivo: hubo mucha gente y muchas organizaciones que confirmaron que somos el espacio que más moviliza”, destacaron desde el espacio. Mientras tanto, Virginia Sívori y Ariel Ciano siguen con su estrategia de hablarle a la clase media y los sectores productivos.

En Juntos, en tanto, descartaron la idea de hacer un gran acto con los principales dirigentes del espacio a nivel nacional. “No nos suma, seguiremos con lo nuestro: recorridas, charlas, visita a empresas”, explicaron. Este sábado, por caso, volverá a Mar del Plata el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Martín Lousteau (UCR) y Maxi Ferraro (Coalición Cívica). ¿Y Facundo Manes? “Es probable que venga la semana próxima”, contaron.

Mientras tanto, los candidatos se suman a un cronograma de debates en escuelas en los que los candidatos de las otras cuatro fuerzas que competirán en las elecciones (Avanza Libertad, Frente de Izquierda, Acción Marplatense y Crear) buscan romper el mano a mano del Frente de Todos y Juntos. Las encuestas muestran algunos movimientos, pero por ahora sutiles. Todo indica que el escenario de las Paso se repetirá el 14.