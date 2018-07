Cifras que alarman: 50 vecinos de Tandil se hicieron el test-rápido del HIV en un solo día

Integrantes de la organización Convivencia en Diversidad Tandil (CED) y de la organización AHF Argentina, encabezaron el pasado fin de semana en la ciudad serrana una Jornada de Capacitación sobre los Centro de Testeos rápidos de HIV en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro apuntó a que en el corto plazo más de una docena de distritos bonaerenses cuenten con sus propios centros de testeo de VIH, los cuales son gratuitos y anónimos.

Durante la jornada, se habilitó la realización de exámenes y un dato mostró la preocupación que existe en torno al crecimiento de la enfermedad: según detalló el diario local El Eco, media centena de vecinos concurrió a efectuarse el análisis.

Gustavo Pernicone, referente de la citada organización tandilense, reveló: “Salimos a la lucha contra el HIV, porque que hace siete años que los casos vienen en aumento y la cifra ya está en dos dígitos”.

Según lo acordado en el encuentro, se abrirán en los próximos 30 días centros de testeos rápidos de VIH en once localidades que no poseen este servicio, como es el caso de Bahía Blanca, Necochea, Lobería, A. González Chaves, Olavarría, Las Flores, Junín, Lincoln, Chacabuco, Azul, Balcarce. También en dos localidades que si bien lo poseen no están llegando a las zonas barriales como General Pueyrredón y Tigre.

Además, se creó oficialmente la red de diversidad sexual del interior de Buenos Aires con la participación de diecisiete organizaciones locales, quedando en un primer paso reunirse cada 90 días en los distritos donde más debilidad existe de grupos surgentes de diversidad sexual.

Consultado por la realidad de la problemática local, Pernicone sentenció: “En el encuentro del fin de semana pasado, junto a los 18 distritos coincidimos en que Tandil cuenta con una de las sociedades más hipócritas”. "Hay 32 chicas trans trabajando en prostitución según el censo de 2015, que si se multiplica por cantidad de hombres por noche, por mes y por año da un resultado de 4.500 clientes, de los cuales la mayoría durante el día señala con el dedo para discriminar, y a la noche lo usan para llamarlas por teléfono”, fustigó uno de los voceros de Convivencia en Diversidad Tandil.