"Trapito" Ceballos tendrá su despedida ante Boca Juniors

Uno de los ídolos de Alvarado no podía despedirse en silencio. Ezequiel Ceballos, que anunció que dejaba la práctica de fútbol a fines de temporada pasada, ya asumió como ayudante de campo del entrenador Mauricio Giganti. Sin embargo, habrá una última vez con la camiseta del "Torito": el miércoles a las 19.10, estará en el banco ante Boca Juniors, por la Copa Argentina de fútbol en cancha de Lanús. "Trapito" confirmó esta situación y podrá ingresar unos minutos para su última función.

Lo vive de manera especial el ídolo de Alvarado. Por un lado, la ansiedad y la nostalgia de saber que será la última vez; por el otro, la tranquilidad de que podrá despedirse de la gente adentro de la cancha y que tendrá la oportunidad de hacerlo en un partido muy especial, ni más ni menos que frente a Boca.

"Estoy muy contento, es un partido hermoso para terminar la carrera, especial. Estoy tranquilo, esperando que llegue el miércoles", expresó "Trapito". "Cuando nos sentamos a hablar la primera vez con Mauricio (Giganti) para que me sume a trabajar en el cuerpo técnico, me había dicho que iba a estar la posibilidad de que vaya al banco este partido. Lo sabíamos él, yo y mi familia, no queríamos decir nada, pero ahora ya podemos anunciar que voy a ir como jugador", contó el "10".

Más allá de que el plantel hizo una exigente preparación, Ceballos no estuvo a la par. Su lugar pasó por el trabajo desde afuera, en la enseñanza, la corrección, la nueva función que cumple. Pero sí, trató de moverse para no llegar sin nada de actividad a este momento. "No entrené a la par de los chicos pero algunos días le he metido para no estar tan crudo, también he pateado un poco a los arqueros para que los músculos se vayan acostumbrando de nuevo", señaló, y agradeció a la gente porque "me pone muy contento que la gente me reconozca y pida que pueda jugar ese partido, y también es un poco a ese reconocimiento de los hinchas, poder darle este pequeño regalo para ellos que puedan verme una vez más en la cancha y para mí de retirarme jugando".

Si bien se quedaron varios jugadores de la temporada anterior, llegaro muchos nuevos. Y quién mejor que "Trapito" para contarles lo que es y lo que significa Alvarado. Entonces, de a poco, sin saturarlos de información, el ídolo reconoce que "les vamos diciendo junto con Mauricio lo que es el club, cómo se vive acá, para que ellos vayan sintiendo lo que es la gente, cómo quieren que jueguen en este equipo que es especial, pero tampoco les queremos meter mucho en la cabeza, que lo vayan viendo de a poco, algunos de los chicos antes de llegar al club se fueron interiorizando y están informados de lo que es Alvarado".

Por último, más allá de que sea su último partido y nada cambiará el descenlace, el ahora ayudante de campo se ilusiona y no se pone colorado al asegurar que "cualquier jugador, por más que esté cerca de su retiro o no, juegue en Alvarado o en otro lado, cuando juega en contra de Boca, sabe que ese partido es especial. Estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Sudamérica, entonces cuando te enfrentás a un rival así, siempre soñas con hacer un gol, una buena jugada. Y en mi caso también, esperando mi último partido, sueño con alguna cosa de esa también. Y ojalá se dé lo de los penales, que lo podamos ganar y sino llevarlo a los penales. ¿Por qué no colgar los botines metiendo un penal contra Boca?".