Para Ciano, vetar una norma de salud sexual significa “falta de sentido común”

El mismo día que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley de aborto legal, seguro y gratuito, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó un proyecto del concejal Ariel Ciano para que los jóvenes tengan nuevos canales de comunicación para hacer consultas acerca de educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva.

Sin embargo, tal como reveló 0223, el intendente Carlos Arroyo vetó la norma por considerar que choca con las políticas actuales que impulsa el municipio.

En declaraciones a este diario digital, Ciano afirmó que “me llama la atención el veto del intendente, ya que fue una ordenanza consensuada y aprobada por unanimidad” en el Concejo Deliberante.

“En esta decisión del intendente hay claramente una falta de sentido común. Es un gesto político vetar una ordenanza que apunta a la educación sexual”, consideró el edil opositor, quien destacó: "No entendemos porque se vetó esto. El intendente logra lo que logran pocos, es ponerse a todos en contra”.

“Arroyo vetó una ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, incluso la aprobó el concejal Guillermo Arroyo”, dijo Ciano.

Y denunció: “No se ven campañas del municipio con respecto a salud sexual. No son suficientes. Hay campañas de nación y provincia, pero no se observan campañas de la municipalidad en la calle”.

Además, el concejal massista afirmó que "tenemos también otra preocupación y es el del crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual". En referencia a este tema, los casos de Sífilis detectados durante los embarazos se han duplicado en los últimos años (pasando del 0,8 al 1,4%) mientras que otros estudios afirman que un tercio de las nuevas infecciones de VIH ocurren en jóvenes de 15 a 24 años, siendo esta franja junto a la de los mayores de 50 años, la que ha más ha crecido en los últimos años.

En los considerandos del proyecto de Ciano se hizo mención a que en Mar del Plata, y según datos de profesionales médicos del Hospital Materno Infantil, se observa una tasa de embarazos adolescentes que asciende a más de 20% teniendo alrededor de seis mil partos anuales.

A su vez, que según indica el último informe del Programa de Desarrollo Infantil (PIDI), en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad, se han tratado por casos de embarazo a casi mil mujeres de entre 13 y 19 años inclusive. Ese mismo estudio también advierte que en un 45% de los casos, las jóvenes han realizado menos de cinco controles previos a la instancia del embarazo y un 7,8% de esas madres, ya han pasado por un aborto e incluso el 14,5% de las adolescentes embarazadas, ya cuentan con otro hijo menor de 2 años.