El Náutico fue segundo en Tigre

La Escuela de Remo del Club Náutico Mar del Plata, finalizó en el segundo lugar del Encuentro Nacional de Remo Promocional que se realizó en la pista nacional de Tigre, aventajado por una sola regata por el club de Remo de Zárate.

La delegación tricolor marplatense, compuesta por 39 jóvenes remeros, los entrenadores Carolina Vila y Federico Ecker y la titular de la Subcomisión de Remo, Claudia Olivera Araus, que se alojó en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, sumó en total 7 primeros puestos, uno menos que el campeón, pero logrando un meritorio puesto en un lote de 20 equipos de Mendoza, Campana, Zárate, San Pedro, San Nicolás, Rosario, Paraná y el gran Buenos Aires.

Las regatas ganadas fueron estas: dos de Single Escuela Libre (Serena Storelli y Martín Vega ), dos de Paseo Sub 16 (Bautista Bacigaluppi y Franco Malfante), Cuádruple Par libre masculino (Germán Monié, Matías Amato, Facundo Llorente y Tomás Lopez de Armentía), Doble Par Sub 16 Damas (Clara Galfre y Maite Ríos) y Cuádruple Par Sub 14 Damas ( Pilar Horigian, Irina Skliarevsky, Josefina Aquino y Pilar Cicciotti).

También, se lograron segundos puestos en Paseo Sub 14 (Delfina Medl), dos en single libre (Santiago Arrigo y Clara Galfre), Single Sub 14 (Juan Pablo Garay), Cuádruple Par Sub 16 ( Hernán Foa, Santino Franco Davico, Gonzalo Hermida y Octavio Porta) y Doble Par Libre ( Mariana Rabini Sestello y Dolores Bruzzone)

Otras posiciones alcanzadas por la delegación del Naútico en este importante encuentro fueron los terceros puestos de Francisco Del Cid (Paseo Sub 14), Ignacio Berrios (Single Sub 16), Gianluca Basso (Paseo Sub 16) y de Emanuel Acosta, Ian Schwerdt, Martín Weinbaum y Gonzalo Bounzeiro (Cuádruple Par Sub 16). También, Nahuel Valdés fue cuarto en Paseo Sub 16 . Ona Cardelli fue quinto en Single Libre y Miguel Giménez ocupó la misma posición en Paseo Sub 16