Fecha de duelos directos en el "Norberto Eresuma"

Como viene pasando cada sábado, se hace muy difícil para el futbolero de la ciudad, elegir un partido para ir a ver del Torneo "Norberto Eresuma". Porque en cada fecha, siempre hay una catarata de encuentros que prometen y llaman la atención. Por eso, esta jornada no será la excepción, con la octava de la Zona Campeonato que pondrá cara a cara a los primeros de la tabla de posiciones, obliga a otros a ganar para seguir con posibilidades y una sexta de la Reválida que va por el mismo camino, con dos equipos que quieren sacar distancia en la lucha por los tres pasajes a los playoffs.

En la Zona Campeonato, los cuatro primeros se verán las caras entre sí, pero también se enfrentarán sexto y octavo, por lo que, de entrada, esos tres partidos tienen un plus. En la cancha de San Lorenzo, el local recibirá a General Urquiza con la necesidad de sumar, teniendo en cuenta que, a diferencia de su rival, todavía no quedó libre y está todo muy parejo. Lo mismo sucederá en el "José Piantoni" de Quilmes, donde el "cervecero" deberá vencer a Kimberley para no perder terreno. En la otra atracción de la fecha, Círculo Deportivo buscará seguir con el invicto pero empezar a cristalizar más triunfos que empates ante Alvarado, que viene de dar vuelta a El Cañón y quiere saltar a la zona de clasificación directa a cuartos de final. Los que intentarán aprovechar todos estos duelos directos son San Isidro y Nación, que enfrentan a Deportivo Norte y Unión, sabiendo que un triunfo los hará saltar en la tabla.

En tanto, en la Reválida, hay dos que marcaron una pequeña brecha y buscarán dar un paso más hacia su objetivo: Al Ver Verás y Cadetes de San Martín. El "duende", único puntero, visitará en la ruta 88 a Atlético Mar del Plata, un equipo que no está en la pelea pero es de los más fuertes de la Zona y cuenta con un jugador de enorme jerarquía como Jesús Collantes. El "tricolor", en tanto, recibirá en la autovía 2 a Huracán, uno de los dos conjuntos (el otro Mitre), que no obtuvieron triunfos en la segunda fase. Un poco más atrás, viene Independiente que será local de un Libertad envalentonado por el triunfo ante los "patricios" del sábado pasado.