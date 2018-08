Primer Festival de boxeo en el Club San José

El Club Atlético San José recibirá este viernes desde las 21 su primer Festival de Boxeo, bajo la organización de Rubén "Siru" Acosta -excampeón de los supermedianos-. Parte de la recaudación será donada a la familia del joven boxeador Alan Guevara, que el año pasado sufrió un gravísimo accidente automovilístico y deberá afrontar un costoso tratamiento en la Fundación FLENI. Las entradas se pueden conseguir anticipadamente en el gimnasio Quadgim (Moreno 2941, primer piso) a $ 150. Sino, en puerta a $ 200.

Se disputarán 14 peleas, 12 amateurs y 2 profesionales: el superwelter marplatense Lucas Bastida enfrentará en su cuarto combate profesional a Víctor Facundo Sosa. Previamente, se producirá el debut absoluto en el profesionalismo de Santiago Sánchez, pugilista que días atrás contó su dura historia de vida a 0223. El radicado hace 10 años en Mar del Plata peleará con Alan Gauna, oriundo de Florencio Varela y que tiene solo una pelea en este ámbito.

La velada tendrá sus combates amateurs, donde peleará Ezequiel Acosta, hijo de "Siru", ante Angel Saco. También habrá boxeo femenino con los cruces entre Mayra Ulman vs. Romina Gisel y Priscila Contreras vs. Sofía Aguirre. Además, se medirán: Ariel Hernández vs. Juan Pablo Gari,, Braian Ronner vs. Gerónimo Sosa, Claudio Insaurralde vs. Alan Randonea, Gastón Tolosa vs. Thomas Chiquichano, Diego Calafate vs. Enzo Rodríguez, Lucas Suplicio vs. Mariano Medina, Facundo Benítez vs. Rodrigo Díaz y Luciano del Sol vs. Iván Insaurralde.

Una noche de boxeo que se presume exitosa, con una trabajada organización en la previa, y en un club histórico de la ciudad que con mucha expectativa recibe a este deporte por primera vez.