El viento marcará un miércoles inestable: a qué hora llueve en Mar del Plata
Las ráfagas aumentarán por la tarde y traerán las precipitaciones a la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El frío empieza a ser constante en todo el país y, por supuesto, Mar del Plata no es la excepción. Este miércoles la sensación térmica rondó los 4 grados a primera hora, la temperatura se mantendrá en 7° durante la mañana y la máxima no superará los 14°.
Pero, lo que cambiará el panorama de la jornada en el partido de General Pueyrredon, es la rotación del viento y la llegada de un frente todavía más frío desde el sur. Sucederá después del mediodía y vendrá con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.
Ese fenómeno generará inestabilidad y probables lluvias. Las chances de que las precipitaciones caigan en Mar del Plata son del 50 por ciento para la noche del miércoles.
Mañana, jueves, sin tanto viento aunque más fresco, seguirán las posibles, las cuales aumentarán sus probabilidades para el viernes y el sábado (que además será el día más frío de la semana). El domingo, obligará a sacar todo tipo de abrigo y dejarla a mano durante los próximos días (y meses).
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