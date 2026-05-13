El viento marcará un miércoles inestable: a qué hora llueve en Mar del Plata

La zona de la costa afectada por el temporal. Foto 0223.

El frío empieza a ser constante en todo el país y, por supuesto, Mar del Plata no es la excepción. Este miércoles la sensación térmica rondó los 4 grados a primera hora, la temperatura se mantendrá en 7° durante la mañana y la máxima no superará los 14°.

A salir con el paraguas por la tarde. Foto 0223.

Pero, lo que cambiará el panorama de la jornada en el partido de General Pueyrredon, es la rotación del viento y la llegada de un frente todavía más frío desde el sur. Sucederá después del mediodía y vendrá con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Se esperan olas grandes en Mar del Plata. Foto 0223.

Ese fenómeno generará inestabilidad y probables lluvias. Las chances de que las precipitaciones caigan en Mar del Plata son del 50 por ciento para la noche del miércoles.

Mañana, jueves, sin tanto viento aunque más fresco, seguirán las posibles, las cuales aumentarán sus probabilidades para el viernes y el sábado (que además será el día más frío de la semana). El domingo, obligará a sacar todo tipo de abrigo y dejarla a mano durante los próximos días (y meses).