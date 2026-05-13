Identificaron al hombre que hallaron muerto al costado de la ruta 2

Casi dos días después del hecho, lograron identificar al hombre de 66 años muerto en ruta 2. Foto de archivo 0223.

Casi dos días después del hecho, lograron identificar al hombre de 66 años que fue encontrado muerto al costado de la autovía 2 el pasado lunes, a la altura del kilómetro 382.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, se trata de Julio César Ferreyra, que habría fallecido a causa de un paro cariorrespiratorio, según se indicó en la autopsia realizada.

Casi dos días después del hecho, lograron identificar al hombre de 66 años muerto en ruta 2.

La víctima fue encontrada pasadas las 18 por agentes del Destacamento Vial Vivoratá y su cuerpo estaba tendido sobre la banquina. Los peritajes confirmaron lo que se sospechaba desde un primer momento: no tenía signos de golpes ni de violencia producto de algún siniestro vial, hechos que fueron descartados.

Cerca de las 19, una ambulancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Vivoratá arribó al lugar y la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita solicitó la presencia de peritos para descartar la participación de terceros, que fue confirmada este miércoles.

La víctima fue encontrada pasadas las 18 por agentes del Destacamento Vial Vivoratá en la ruta 2. Foto de archivo 0223.

Según informaron las autoridades, el individuo sería un hombre en situación de calle, quien no llevaba documentación alguna y únicamente presentaba un leve corte de tres centímetros sobre el pómulo derecho, posiblemente provocado por la caída.