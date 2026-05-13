Tremendo choque: un automovilista se desvaneció, perdió el control e impactó contra un vehículo estacionado

Un siniestro conmocionó a comerciantes, vecinos y transeúntes en la calle San Juan por el impacto y el estado de salud del conductor. Un automovilista se descompensó al volante, perdió el control del coche y, tras chocar con un contenedor, se estrelló contra otro vehículo.

Dramático choque en calle San Juan. Foto 0223.

El Volkswagen Gol de Raúl estaba estacionado, cuando salió sorprendido por el accidente. "El conductor del Peugeot se descompuso, se lo acaba de llevar la ambulancia", le dijo al móvil de 0223, más preocupado por la salud del automovilista que por el daño de su rodado.

La policía separando los vehículos. Foto 0223.

El siniestro ocurrió en San Juan y Rawson. La ambulancia del Same trasladó de urgencia al conductor del Peugeot 308 ya que estaba inconsciente por el desmayo previo al choque. Se esperan los chequeos médicos para saber cómo evoluciona su estado de salud.

Todo sucedió a las 6 y media de la mañana de este miércoles. "Agarró mi auto, el cordón y el árbol, además del contenedor", describió Raúl sobre el tendal que dejó el impacto del auto fuera de control.