Vinieron a una capacitación de rescatistas, los chocaron y un joven terminó con fractura expuesta

Una paradójica situación ocurrida esta mañana quedó al descubierto luego de un grave accidente en Mar del Plata. El choque lo protagonizaron una camioneta Hilux y un auto Peugeot 206, este último integrado por dos efectivos policiales que venían de Pinamar a una capacitación de rescatistas.

Choque en la zona de Güemes. Foto 0223.

A raíz del grave siniestro y del fuerte impacto, los dos jóvenes quedaron trabados en el auto que sufrió el mayor impacto y debieron ser rescatados por el personal especializado. Tienen 28 y 29 años, fueron trasladados y uno de ellos terminó con una fractura expuesta.

La camioneta impactó al auto. Foto 0223.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la conductora de la Hilux se trasladaba por la calle Quintana y al llegar a la intersección de Güemes se produjo el choque. La "derecha" era del vehículo de menor porte, que no alcanzó a frenar y fue embestido de lleno por la camioneta.

Tremenda colisión en Güemes. Foto 0223.

Un grupo de rescate llegó hasta el lugar y sacó a los damnificados, quienes luego fueron llevados de urgencia al Hospital Privado de la Comunidad.