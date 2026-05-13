Vinieron a una capacitación de rescatistas, los chocaron y un joven terminó con fractura expuesta
Tuvieron que rescatarlos del auto, producto del choque y los fierros que trababan a las víctimas del accidente. Detalles de un increíble siniestro.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una paradójica situación ocurrida esta mañana quedó al descubierto luego de un grave accidente en Mar del Plata. El choque lo protagonizaron una camioneta Hilux y un auto Peugeot 206, este último integrado por dos efectivos policiales que venían de Pinamar a una capacitación de rescatistas.
A raíz del grave siniestro y del fuerte impacto, los dos jóvenes quedaron trabados en el auto que sufrió el mayor impacto y debieron ser rescatados por el personal especializado. Tienen 28 y 29 años, fueron trasladados y uno de ellos terminó con una fractura expuesta.
De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la conductora de la Hilux se trasladaba por la calle Quintana y al llegar a la intersección de Güemes se produjo el choque. La "derecha" era del vehículo de menor porte, que no alcanzó a frenar y fue embestido de lleno por la camioneta.
Un grupo de rescate llegó hasta el lugar y sacó a los damnificados, quienes luego fueron llevados de urgencia al Hospital Privado de la Comunidad.
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