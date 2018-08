Santa Celina, un barrio abandonado por el municipio: "Hace tres años que no arreglan las calles"

Cansados reclamar al delegado del distrito descentralizado “Vieja Usina” Luis Ignoto por el arreglo de calles, la colocación de luminarias y la recolección de los restos de poda, este jueves los vecinos del barrio Santa Celina cortaron la avenida Mario Bravo en la intersección con Estancia Laguna de los Padres. "Hace tres años que no entra una máquina", aseguró a 0223 Lorena Thesz, titular de la Sociedad de Fomento.

El 7 de junio del año pasado los vecinos se manifestaron en la misma esquina para exigir al municipio que ponga en condiciones las calles del barrio porque eran intransitables. Un año después, el reclamo sigue intacto.

"No exageramos ni mentimos, hace tres años que no entra una sola máquina al barrio a arreglar las calles", aseguró la presidenta de la Sociedad de Fomento de Santa Celina. "No se puede vivir así", agregó.

Los vecinalistas se reunieron en reiteradas oportunidades con el delegado del distrito descentralizado “Vieja Usina” Luis Ignoto pero siempre encontraron la misma respuesta: "Estoy en deuda con ustedes, pero no tenemos recursos".

Los problemas del barrio no se remiten sólo al arreglo de calles. "Con la gestión del intendente Carlos Arroyo no se colocó ni una luminaria nueva en el barrio y cuando pedimos que reparan las que están rotas, tardan más de seis meses en hacerlo", detalló Thesz.

Además, la vecinalista dijo que hace tres años que no pasa el camión almejero a recolectar los restos de poda del barrio.