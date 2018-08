“Nunca le hicimos nada malo a los chicos”

La jornada previa a los alegatos en el juicio que se le sigue a una pareja acusada de abusar y matar a su beba de once meses cerró las testimoniales y dio lugar a la declaración de ambos imputados. Héctor Javier Picart y Lucía Sosa negaron haber lastimado a la menor, respondieron las preguntas que se les formularon y dijeron que fueron prejuzgados desde un comienzo.

La pareja –que está detenida desde octubre de 2016- se mostró dolida ante los jueces Mariana Irianni, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro y respondió las preguntas que hicieron la defensora oficial Laura Solari y el fiscal Fernando Berlingeri.

“Ambos ratificaron su inocencia, dijeron que nunca le hicieron nada a los chicos, se mostraron dolidos por lo que viene pasando y lo atribuyeron a un prejuzgamiento que sufren desde el comienzo de la investigación”, relató una fuente judicial a 0223.

Fue la primera vez que la pareja habló ya que no lo había hecho en ningún momento de la instrucción penal preparatoria. “No hubo contradicciones en su relato, Picart –que declaró en primer término- dijo que Sosa era una excelente madre y que no sabían cuando ir o no al hospital porque muchas veces que fueron a atender a los chicos los hacían volver al otro día” agregaron.

Esa versión está relacionada con el Síndrome de Munchausen que se le diagnosticó -de manera errónea según la defensa- a la imputada. Ese cuadro es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil en el que el cuidador del niño inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo.

Los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 3 dispusieron que las partes realicen sus alegatos este jueves en el sexto piso de Tribunales. Al no haber modificado durante el debate sus líneas de trabajo iniciales, Berlingeri solicitará la pena de prisión perpetua al considerarlos coautores del delito de abuso sexual seguido de muerte agravado por el acceso carnal, el vínculo y la participación de dos personas. Por su parte la defensa insistirá con la absolución de ambos.

El punto central a discutir por los magistrados será la diferencia de criterios que ofrecieron los médicos en sus declaraciones. Mientras que algunos peritos confirman la hipótesis del Ministerio Público Fiscal que postula la existencia de un abuso sexual seguido de muerte, otros indican que las lesiones que presentaba la pequeña Yazmín están relacionadas directamente con la falta de cuidado y las nulas condiciones de higiene a las que estuvo sometida la beba.

Internación, muerte, denuncia y detención

A mediados de octubre de 2016 se conoció la información de que una beba de once meses había muerto en el Hospital Materno Infantil y se investigaban las causas. El avance de la investigación le permitió a la fiscal María Isabel Sánchez confirmar que la pequeña había sido abusada y asesinada por sus propios padres.

Sosa y Picart ya habían perdido a una beba en circunstancias similares tres años antes, aunque nunca se pudo comprobar que la criatura había sido abusada o que los padres tenían responsabilidad penal sobre su muerte.

A partir de la confirmación de la autopsia en el caso de Yazmín Milagros, la fiscal Sánchez pidió la detención de la pareja, que decidió fugarse. Tras permanecer tres días prófugos fueron detenidos por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia el 17 de octubre de 2016. Desde ese momento están detenidos y nunca prestaron declaración.