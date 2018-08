Advertencia de la UTA: “Si no sale el aumento de boleto haremos paro”

Horas antes de que el Concejo Deliberante comience el tratamiento del aumento del boleto de colectivo y ante la incertidumbre de si el oficialismo contará con los votos para aprobar la suba escalonada o no, los empresarios del transporte enviaron a la UTA los telegramas con 110 suspensiones. “Si no sale el aumento automáticamente paramos el transporte, no nos queda otra”, le confirmó a 0223 Sergio Medina, secretario general del gremio.

El dirigente recordó que desde el mes de abril se está discutiendo una suba de la tarifa del boleto de colectivo, que actualmente cuesta $9,85. Tras distintos planteos, en las últimas semanas se decidió avanzar con una suba escalonada en tres etapas para llevarlo a $13,55 a partir de octubre. Sin embargo, a poco de que comience la sesión el oficialismo no sabe si cuenta con los votos necesarios para aprobar el incremento de la tarifa.

“Los empresarios absorbieron la paritaria hasta hoy, pero ya no se puede seguir dilatando este tema. A nosotros nos acusan de ser cómplices de los empresarios, pero la solución la tiene que dar el Concejo Deliberante”, sostuvo Medina.

En el cuerpo legislativo aún se discute si se necesita una mayoría simple o una mayoría absoluta para aprobar el expediente. Históricamente se aprobó con mayoría simple, pero una resolución judicial señaló que la suba del transporte debe darse por mayoría absoluta, es decir 13 votos. Si bien ese fallo se refería a una cuestión puntual, en el oficialismo temen que alguien pueda volver a recurrir a la justicia para impugnar la ordenanza si no sale con 13 votos.

Cambiemos, en conjunto, tiene 13 representantes. Pero el radical Ariel Martínez Bordaisco ya anticipó que se abstendrá si el Ejecutivo no envía el futuro pliego de bases y condiciones para licitar el servicio de transporte público. Mientras que otros ediles, como Mario Rodríguez, también habrían planteado algunas objeciones.