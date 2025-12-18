Escrache libertario: Caputo ubicó a General Pueyrredon entre los municipios que “suben tasas a su antojo”

El gobierno de Javier Milei profundizó su cruzada contra los intendentes que aplican distintas tasas municipales para incrementar los ingresos y que, según el Ejecutivo, afectan a vecinos y empresas. En ese marco, lanzó un portal online con un ranking de las comunas según su presión tributaria y entre los gobiernos cuestionados aparece el de General Pueyrredon, donde incluso los concejales libertarios no votaron en contra de las tasas que hoy se impugnan desde Casa Rosada.

El denominado Portal de Transparencia Tributaria Municipal fue lanzado en las últimas horas por el Ministerio de Economía con el propósito declarado de “fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales”. Desde el Ejecutivo se indicó que se trata de “una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país, con foco en la estructura de determinadas tasas municipales”.

Según se informó oficialmente, el Ministerio de Economía elaboró un Mapa Tributario Municipal como síntesis de la normativa local, que permite identificar aspectos relevantes como las bases imponibles y las alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, además de realizar comparaciones entre municipios de distintas jurisdicciones. De este modo, “el Gobierno Nacional continúa avanzando en la provisión de información clara, ordenada y accesible, con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales”.

En ese contexto, el ministro Luis Caputo sostuvo este jueves que, “mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”. Añadió que esta situación “afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables”.

La sociedad entre el Pro y La Libertad Avanza expone diferencias conceptuales sobre la recaudación municipal.

El gobierno de Montenegro, entre los apuntados

El portal permite acceder a información segmentada por provincias y detalla el grado de presión tributaria sobre distintos sectores, como entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados, así como también sobre la Tasa Vial que varios municipios aplican a la carga de combustibles.

En el ranking de la Tasa Vial en la provincia de Buenos Aires, General Pueyrredon aparece señalado en color rojo, como uno de los dos municipios con mayor presión tributaria. Junto a Pinamar -también gobernado por el PRO-, aplica una alícuota del 3%. En el caso de General Pueyrredon, no se aclara que la tasa no se calcula sobre el total del ticket, sino sobre el monto libre de impuestos nacionales. Además, el listado presenta un error, ya que indica que la Tasa Vial se aplica sobre la carga de GNC, algo que no ocurre.

Economía "escrachó" a General Pueyrredon como uno de los dos municipios con mayor presión de Tasa Vial en la Provincia.

El ranking incluye municipios gobernados por distintas fuerzas políticas, más allá de que el discurso del gobierno nacional pone el foco principalmente en los intendentes peronistas. En el caso de la Tasa Vial, los dos municipios con mayor presión están administrados por el PRO.

Asimismo, en General Pueyrredon estas tasas se encuentran establecidas en las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que en 2025 no fueron votadas en contra por los concejales de La Libertad Avanza, que optaron por la abstención. La defensa principal del gobierno sobre la vigencia reposa en que existe una contraprestación, el mantenimiento de la red vial, ya que se trata de un fondo afectado al mantenimiento y reparación de calles. Sin embargo, este último aspecto tiene un sensible cambio en diciembre, ya que el Concejo Deliberante convalidó un decreto de Montenegro a través del cual desafectó fondos de esta naturaleza para poder pagar salarios de docentes.

En cuanto a la Tasa de Inspección e Higiene vinculada a actividades financieras, General Pueyrredon figura en el segundo pelotón del ranking, señalado en color naranja, y se ubica entre los cuatro municipios con mayor presión tributaria en la provincia, junto con La Plata, La Matanza y Berisso.