Vio a la pareja con otro en la pizzería y se pelearon: rompieron muebles y vajillas

Final amargo tuvo la caminata de regreso a casa que un sujeto de 33 años hacía el miércoles a la noche en el centro de la ciudad cuando vio a su pareja con otro hombre en una pizzería: se tomó a golpes con el comensal, provocó daños en el local y fue aprehendido.

El hecho se registró en la pizzería “Yo, tú, él” ubicada en calle Belgrano entre Buenos Aires y Entre Ríos cuando el imputado –que vive a pocos metros del lugar- vio a su pareja con un hombre de 39 años.

Tras un cruce de palabras se generó una pelea en la que dañaron vidrios del deck del local, varias sillas y vajilla del salón. La misma terminó con el arribo del personal de la sub comisaría Casino que redujo al despechado agresor.

Tiene 33 años.

El hombre fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por el delito de daño ante la fiscalía de Flagrancia. La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la misma y la posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.