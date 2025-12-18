Intentó evitar un robo en el negocio y lo balearon en la cara

Al menos dos delincuentes armados asaltaron el jueves a la tarde un corralón de materiales para la construcción en el barrio Bosque Grande y le dispararon en el rostro a uno de los trabajadores: la víctima permanece internada en el Hospital Intezonal General de Agudos (Higa) a donde lo llevaron de urgencia.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró cerca de las dos de la tarde cuando dos sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado en inmediaciones de la avenida Fortunato de la Plaza y Mac Gaul.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

Un empleado de 26 años, habría intentado resistirse y recibió un disparo de arma de fuego en la mejilla derecha por parte de uno de los ladrones que escaparon en un medio no determinado con una cantidad de dinero a verificar y un celular.

“El herido fue trasladado al Higa, los médicos confirmaron que el balazo no registró orificio de salida y decidieron llevarlo a uno de los quirófanos para operarlo porque sufrió la fractura de mandíbula y una lesión en la boca”, agregaron.

Las actuaciones para identificar a los autores quedaron a cargo de la fiscalía temática que dirige Fernando Berlingeri. El fiscal dispuso una serie de medidas que llevan adelante desde la comisaría decimosexta con jurisdicción en la zona.