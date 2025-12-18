Intentó evitar un robo en el negocio y lo balearon en la cara
Sucedió el jueves a la tarde en un corralón del barrio Bosque Grande. La víctima de 26 años fue trasladada de urgencia al hospital. Dos ladrones escaparon con dinero y un celular.
Al menos dos delincuentes armados asaltaron el jueves a la tarde un corralón de materiales para la construcción en el barrio Bosque Grande y le dispararon en el rostro a uno de los trabajadores: la víctima permanece internada en el Hospital Intezonal General de Agudos (Higa) a donde lo llevaron de urgencia.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró cerca de las dos de la tarde cuando dos sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado en inmediaciones de la avenida Fortunato de la Plaza y Mac Gaul.
Un empleado de 26 años, habría intentado resistirse y recibió un disparo de arma de fuego en la mejilla derecha por parte de uno de los ladrones que escaparon en un medio no determinado con una cantidad de dinero a verificar y un celular.
“El herido fue trasladado al Higa, los médicos confirmaron que el balazo no registró orificio de salida y decidieron llevarlo a uno de los quirófanos para operarlo porque sufrió la fractura de mandíbula y una lesión en la boca”, agregaron.
Las actuaciones para identificar a los autores quedaron a cargo de la fiscalía temática que dirige Fernando Berlingeri. El fiscal dispuso una serie de medidas que llevan adelante desde la comisaría decimosexta con jurisdicción en la zona.
