No tienen gas y deben preparar con fuego a leña el mate cocido para 180 chicos de una escuela

Cansados de que sus hijos deban concurrir con frazadas para aguantar el frío o soportar el olor a gas, padres y docentes de la Primaria 80 y la Secundaria 16 de El Alfar realizaron este jueves un abrazo simbólico a la institución.

En un rincón de la escuela, Mario, auxiliar de la escuela, prepara con un poco de leña el desayuno para 180 chicos.

“Es el único recurso que nos queda para cumplir con ellos. Se hacen varias ollas de mate cocido y te y algo sólido para que puedan combatir el frío. No hay palabras para describir esto. Los chicos no tienen la culpa. Algunos en la casa no toman nada y acá se les da con lo que uno puede. Por suerte sale bien, con un poquito de voluntad se hace”, explicó el hombre, que es un ex combatiente de la guerra de Malvinas.

"Mamá me descompongo del olor a gas que hay"

Afuera del colegio, la indignación de padres y directivos dominan la escena. Una mamá de uno de los chicos, contó casi entre lágrimas lo difícil que se le hace soportar que su hijo concurra a estudiar con estas condiciones.

“Estoy muy dolida y me siento responsable para reclamar para nuestros hijos y de las futuras generaciones. No puede ser que tu hijo me diga `tengo frío´ en la escuela o que te diga `mamá me descompongo del olor a gas que hay´. Es lamentable que tenga que pasar esto”, sostuvo.

En ese punto, recordó que lo que pasó en la escuela de Moreno, “no puede volver a pasar”, y razonó que la gente “parece que se olvidó que murieron dos personas en una escuela”.

“No hubo día de luto, nada. Los medios no hablan de lo que pasó por la desidia que hay en la escuela pública. Que estemos hoy acá es una demostración que estamos unidos para defenderla”, concluyó.