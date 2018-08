Comedores escolares: proveedores harán una denuncia penal por la licitación de los servicios alimentarios

Este jueves Proveedores de Servicio Alimentario Escolar Bonaerense (Prosaer) realizarán una denuncia penal contra el Consejo Escolar, debido a las serias irregularidades en la contratación de las dos empresas que la semana pasada protagonizaron un escándalo, que derivó en las últimas horas en la renuncia del interventor Marcelo López. Entre hoy y mañana presentarán además un recurso de amparo para que sean validadas las presentaciones que hicieron las empresas en la licitación y que no sean desestimadas.

“Nos quedamos afuera por cosas que no vimos claras en su momento. Cuando se abrió la pre adjudicación, se dijo que no éramos proveedores del estado, pero si lo somos, tenemos la documentación. Había un rubro –el 90- que las empresas que quedaron afuera no lo teníamos, que especifica viajes, alojamiento, restaurant, catering y otras cosas. Eso nos descalificaba para presentarnos. Parece que las empresas que quedaron tenían ese rubro pero el resto de las 9 no lo tenían”, explicó Marcelo Luzzi, presidente de Prosaed, en diálogo con 0223.

"La renuncia de López es tragicómica"

Para Luzzi, “la Comisión Evaluadora no midió a todos con la misma vara y dejaron afuera a empresas con más de 30 años de servicio. Todo fue hecho de manera irregular. Y quedaron empresas que no estaban preparadas para trabajar en un distrito tan amplio”, enfatizó.

Por último consideró que en este conflicto, “se cortó por lo más delgado. La renuncia de López es tragicómica, porque no se sabe qué grado de intervención tiene. Los responsables son otros y están más arriba que él”, razonó.

“Nos quedamos sin trabajo y a la espera a que la justicia falle a favor. No hemos despedido personal y esperamos a ver qué sucede. De la licitación de Mar del Plata quedamos siete empresas afuera y que fueron afectadas indirectamente son unas 200 personas”, concluyó Luzzi.