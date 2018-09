Estreptococo: investigaron la muerte de una mujer y descartaron que la provocó la bacteria

Una alarmante situación se vive por estos días en distintas ciudades del país, debido a los recientes fallecimientos por estreptococo que se registraron. En ese contexto, la muerte de una marplatense causó preocupación entre la población local, ante la posibilidad de que se tratase de un caso similar. Sin embargo, las autoridades aclararon qué sucedió y negaron que el deceso lo haya provocado la misma bacteria.

"No fue un caso de estreptococo", explicó el subsecretario de Salud, Pablo De la Colina, este sábado por la mañana en diálogo con 0223 e indicó que lo que causó la muerte de la mujer fue "meningococo".

Quien perdió su vida fue una mujer de 60 años que trabajaba como auxiliar de la Escuela Primaria Nº45 de Mar del Plata, ubicada en Puán al 6048.

"El meningococo se comporta completamente diferente, no tiene nada que ver con el estreptococo, generalmente un paciente con meningitis no sabe que la tiene y cuando aparecen los síntomas la situación ya es de gravedad", sostuvo De la Colina.

La mujer habría comenzado con fiebre muy alta, se dirigió a la guardia de una clínica privada de la ciudad y el "cuadro avanzó muy rápidamente, a las pocas horas falleció después de estar en terapia intensiva". El hecho se registró el día miércoles pasado.

En casos como este, según indicó el funcionario municipal, se lleva adelante un tratamiento preventivo con las personas allegadas y del círculo de quien falleció. Por eso, se trató con antibióticos a los contactos de la mujer, el viernes pasado se desinfectó la escuela donde trabajaba, y el lunes próximo las autoridades locales tendrán una reunión con los padres de los niños que asisten a ese establecimiento educativo para llevarles tranquilidad.

"No es necesario cerrar la escuela, pero no obstante son las familias las que deciden si mandan a los chicos o no", aclaró.

Por otro lado, el subsecretario de Salud se refirió al estreptococo y dijo que "son muy pocos los casos que terminan complicándose". "Realmente el porcentaje es muy bajo, aunque siempre depende del estado de salud del huésped, si tiene baja las defensas, si tuvo una enfermedad previa", contó.

Y en cuanto a los síntomas del estreptococo, De la Colina explicó que "aparece como una angina normal, el paciente tiene fiebre alta, dolor de garganta tan fuerte que no puede alimentarse y pus en la garganta". "Son casos que se pueden solucionar en una sala de salud o en un consultorio privado, no es necesario que la gente vaya a un hospital, porque se diagnostica clínicamente y se trata con penicilina de bajo costo que hay en todos los centros barriales, así como también tratamientos alternativos para quien es alérgico", finalizó.

Escuela Primaria Nº 45