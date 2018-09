Estreptococo: tras el cierre de dos colegios, autoridades sanitarias recomiendan no "alarmarse"

A una semana de la aparición del estreptococo -que ya se cobró la vida de un marplatense de 77 años y de otras 9 personas en todo el país- continúa un alto número de consultas en los consultorios y hospitales públicos y clínicas de Mar del Plata. El martes el colegio Esquiú suspendió las clases por 24 horas y lo mismo hizo este miércoles el Alfred Nobel, que hoy cerró el establecimiento para desinfectarlo ante la confirmación de un caso positivo. Sin embargo las autoridades sanitarias recomiendan a la población no alarmarse por la bacteria y concurrir a las salitas o centros de salud más cercanos, en caso de tener síntomas de angina.

"Ante un caso positivo en un colegio, el Municipio no recomienda que no haya clases, sino que los alumnos se laven la manos y que no envíen al chico al colegio, en caso de que ya este confirmado que tenga la bacteria. No hay que limpiar nada, no hace falta una desinfección", remarcó Gustavo Blanco, secretario de Salud Municipal, en diálogo con 0223.

En ese contexto, el profesional señaló que "puede recomendarse en caso de un meningococo, por el alto grado de virulencia pero no por el estreptococo. Si el médico le diagnosticó la angina por estreptococo, no tiene que ir el chico al colegio si tiene el diagnóstico. En ese caso hay que comunicarse con Zona Sanitaria VIII y ellos se encargarán de hablar con el colegio y se puede conocer más el caso", indicó Blanco.

"La persona que falleció en Mar del Plata no tenía la inmunidad al 100%, estaba bajo un cuadro de depresión y tenía unas úlceras en la pierna. Estaba con las defensas bajas", explicó.

Por su parte Miguel Alberto José, responsable de la guardia del Materno Infantil, sostuvo que la población “no debe alarmarse” ante la presencia del estreptococo.

“No se aisla ni hay que cerrar ninguna escuela. El chico tiene que quedarse en la casa como si tuviera una angina. No hay que hacer ninguna medida de aislamiento de ningún tipo. Hay un poco de locura de la gente por este tema”, advirtió el responsable de la Guardia del Materno, que precisó que la semana pasada tuvieron 530 consultas y ahora están en las 430. "El promedio anual es de 290", indicó.

En ese contexto, el profesional explicó que “una vez que se medica, a las 24 horas ya no contagia a nadie. El paciente va a volver a sus actividades una vez que se sienta mejor. Y no por temor a contagiar a los demás. No hace falta andar poniendo carteles en los colegios. Es como denunciar cada caso de angina en Mar del Plata”, concluyó.