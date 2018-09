En una semana la harina aumentó el 60% pero los panaderos de Mar del Plata “por ahora” no suben el pan

Acuciados por la suba del dólar, que incrementa día a día el precio de la harina, que en una semana aumentó más de un 60%, los panaderos de Mar del Plata mantienen el precio del pan y piden un valor diferencial para la harina: en enero la bolsa de 50 kilos costaba en promedio unos $250 y desde septiembre se consigue a casi $1.000.

“Estamos pidiendo la atención de los funcionarios porque el dólar sube y afecta directamente a la producción de pan. El campo con un dólar alto, prefiere venderle el trigo a los puertos y no a los molinos, que son los que fabrican la harina. Así, en enero una bolsa de harina de 50 kilos se conseguía entre $245 a $260 y ahora en septiembre está entre $900 y $1.000”, expresó Carlos Monzón, presidente del Centro de Industriales Panaderos local, en diálogo con 0223.

Si bien desde la Industria Panaderil de la provincia de Buenos Aires anunciaron este jueves una suba del 21%, en Mar del Plata los panaderos "resisten" y aseguran que es “muy difícil” mantener el precio del pan bajo estas variables. "Que suba la harina no indica que haya que subirlo aunque eso trae consecuencias negativas", dijo Monzón que informó que hoy en Mar del Plata cuesta unos 70 pesos el kilo y la docena de facturas a $120 , según un valor indicativo dado por el Centro de Panaderos.

“Se consigue pan a $35 o $40 pero es en panaderías que no están en regla, que no pagan impuestos, tienen a sus empleados bajo la irregularidad y con un pan no bien elaborado”, apuntó Monzón, que reclamo en ese sentido “mayor control” por parte de las autoridades municipales.

Quieren producir un “Pan social” a bajo costo

Atentos a esta coyuntura, los panaderos comenzaron esta semana una serie de reuniones con funcionarios del Municipio, para avanzar en la venta de un “pan social”, que tendría un precio más económico en las panaderías.

“Buscamos que el Municipio nos apoye en esta iniciativa para Mar del Plata. Ya la gente no pide `dame un kilo´ sino que dice `dame 10 o 20 pesos´ de pan. La situación es muy complicada para todos. Tenemos el precio retraído del pan unos dos años. Ahora con la suba de los insumos e impuestos, debería costar $100 el kilo. Pero así, no le vendes a nadie”, concluyó Monzón.