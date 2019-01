Arroyo anticipó que contratará una cooperativa para cortar el césped

A la espera del miércoles, cuando los trabajadores municipales se reunirán en asamblea para analizar si aceptan o no la última propuesta salarial del Ejecutivo local, continúa la retención de tareas de los empleados. El intendente Carlos Arroyo se refirió esta mañana a la limpieza de distintos puntos de Mar del Plata, llevada a cabo momentáneamente por diversas agrupaciones, y anticipó la contratación de una cooperativa para mantener limpios y ordenados los puntos neurálgicos más importantes de la ciudad durante el verano: "La ciudad está siendo limpiada en este momento. Nosotros ya hemos procedido con el secretario de Hacienda a contratar una cooperativa que va a limpiar dos veces por día los paseos de San Martín, Rivadavia, Güemes, toda la costa", manifestó el mandamás.

"Y hay un grupo de gente muy grande de mi partido y que no tiene afiliación política pero son voluntarios vecinos de Mar del Plata que están limpiando un montón de plazas, y no se ve tan sucio todo", agregó. Al tiempo que reconoció que todavía no alcanza: "Sí tenemos detalles en los barrios, que no me gustan. El miércoles vamos a contratar a otra empresa para que termine de cortar el pasto en otros lados. Se han limpiado plazas de barrios alejados, como la de Uruguay y Colón", expresó.

Consultado respecto sobre por cuánto tiempo será la contratación, afirmó: "Será durante el período de verano. Vamos a trabajar todo lo que sea necesario con cooperativas o quién sea para mantener la ciudad limpia".

El extenso conflicto entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales ha sido uno de los más importantes en la gestión de Carlos Arroyo. Sobre cómo quedará el vínculo de aquí en más entre las partes, el mandamás del partido de General Pueyrredón manifestó: "Va a ser bueno. Siempre estoy dispuesto a dialogar y a recomponer las situaciones. Pero va a depender de ellos, que quede claro. Yo voy a exigir que Mar del Plata esté como tiene que estar, y que los municipales trabajen en los casos que tengan que hacerlo". En el final, en ronda de prensa, valoró a otros trabajadores municipales que no se han adherido al paro: "Pero también les digo que han habido muchos municipales que en esta situación de días han dado una demostración de patriotismo, trabajo, capacidad. Los he visto trabajando hasta el 24. Muchos municipales cumplen con su deber, no tengan ninguna duda", finalizó.