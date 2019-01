Taxistas amenazan con protestas si el Municipio no retira el cartel de Uber

A medida que crece la campaña de publicidad de Uber en Mar del Plata, aumenta la preocupación de los choferes y propietarios de taxis, que por estos momentos aguardan que el Municipio retire una gigantografía de la multinacional sobre la medianera de un edificio de Colón casi Sarmiento. Advierten que un posible desembarco de la plataforma digital que ofrece a sus clientes servicios de transporte, podría hacer “desaparecer” a los taxistas.

En diálogo con 0223, Donato Cirone, titular del Sindicato Único de Peones de Taxi (Supetax) reafirmó el malestar generalizado tanto de choferes como de propietarios de taxis por la “agresiva” campaña publicitaria “de la empresa pirata” en la ciudad y amenazó con realizar una masiva protesta por las calles de la ciudad si el Municipio no retira el cartel de Colón casi Sarmiento.

“Estamos exigiendo al Municipio a que retire la gigantografía ya que desde la Comisión de Transporte nos dijeron que se emplazó ese cartel de manera ilegal, aprovechando la retención tareas de los empleados municipales”, explicó Cirone.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-9-12-29-0-taxistas-exigen-al-municipio-que-retire-la-publicidad-de-uber

En ese contexto, el sindicalista señaló que desde el Ejecutivo le informaron que el cartel “debía ser retirado en un plazo de 72 horas hábiles. El martes ese cartel no tiene que estar en la ciudad. Arroyo dijo que no iba a permitir que esa empresa ilegal trabaje en Mar del Plata y si lo permiten, es por demás contradictorio. Si es así, vamos a movilizar por la ciudad en plena temporada”, sentenció el titular del Supetax.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-3-11-17-0--mar-del-plata-queremos-llegar-a-tu-ciudad-el-cartel-de-uber-que-inquieta-a-los-taxistas

“Es ilegal el cartel, no el contenido del cartel”

Atentos a esta cuestión, 0223 se comunicó con el subsecretario de Inspección General, Emilio Sucar Grau, que confirmó que la empresa publicitaria fue intimada “porque tenía el permiso medianero vencido” y que el martes de la semana próxima la gigantografía "no debería estar”.

En esa línea, el funcionario aclaró que “es ilegal el cartel, no el contenido del cartel”.

“Se permite la publicidad mientras no sea ofensivo ni altere el orden público. Por ejemplo, si es una publicidad de cigarrillo, debe decir `Está prohibido su consumo´. Pero si la empresa de publicidad legaliza su situación, ese cartel no es ofensivo. Después habrá que ver si Uber está o no habilitado. Eso está ajeno a nosotros”, concluyó Sucar Grau.