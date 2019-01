Taxistas exigen al Municipio que retire la publicidad de Uber

Preocupados por el posible arribo de la plataforma digital Uber a Mar del Plata, este miércoles en la sede del Sindicato Único de Peones de Taxi (Supetax), de Juan A. Peña 3915, se realizó una asamblea de choferes.

En ese marco, el titular de la entidad gremial, Donato Cirone, alertó sobre las desventajas que les depararía a los taxistas de la ciudad el desembarco de la plataforma mundial que proporciona a sus usuarios vehículos de transporte con conductor y pidió que “a pesar de las diferencias”, los taxistas “deben estar unidos”.

“Vino poca gente pero entendemos al compañero, porque sabemos que en invierno el trabajo bajó un 45% y ahora hay un poco más de laburo. Pero no se toma conciencia que somos muy pocos los que participamos. Esto nos va a involucrar a todos. Si no nos unimos todos, vamos a desaparecer”, advirtió en diálogo con 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-3-11-17-0--mar-del-plata-queremos-llegar-a-tu-ciudad-el-cartel-de-uber-que-inquieta-a-los-taxistas

En tal sentido, acusó al Ejecutivo Municipal “de permitir una gigantografía en la calle Sarmiento” y exigió a que “saquen ese cartel sino vamos a manifestarnos hasta que lo saquen”.

“Hay 400 remises ilegales y hay más de estos servicios que los habilitados. Encima vienen a sacar el poco trabajo que tenemos. Los taxis existentes cubren la demanda de Mar del Plata con vehículos modernos. El pasajero tampoco tendría ningún tipo de seguridad, porque no hay seguro para pasajeros, no van a cumplir los requisitos que cumple un taxi para funcionar. No hace falta otro servicio en la ciudad”, sentenció Cirone.

"Volponi y Castello son personas no gratas para los taxistas"

Asimismo, explicó que “se está trabajando” para hacer en un futuro una aplicación móvil para saber datos sobre el chofer, el recorrido y demás prestaciones que cuenta la app de Uber.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-7-18-13-29-0-arroyo-les-confirmo-a-taxistas-y-remiseros-que-no-permitira-que-uber-llegue-a-mar-del-plata

Por último, el titular del Supetax local sostuvo que el diputado Guillermo Castello como el concejal Guillermo Volponi, impulsores de Uber en la ciudad, “son personas no gratas” para el sindicato y acusó a Cambiemos de querer introducir la plataforma digital.

“La trajo este Gobierno, cuando vino Obama. Arroyo dijo que no le permitiría funcionar. Pero se contradicen porque permiten ese cartel. Dicen que fue puesto de manera clandestina. Queremos que lo saquen”, concluyó.