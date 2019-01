Para Comercio, la primera quincena de enero fue “muy floja”

Pasó la primera quincena de enero y el balance que realizan desde el Sindicato de Comercio de Mar del Plata es “regular”: hay una buena presencia de turistas pero la gente es “medida” en sus gastos, afectados por un 2018 con una inflación que trepó casi al 48%, la más alta en los últimos 27 años.

“Hasta el momento por lo recogido en la calle y en los comercios donde tenemos representación gremial, es que diciembre fue mucho mejor que el año pasado, pero enero está tranquilo, no mueve. Mucha gente en el centro, pero caminando. No compra. Viene muy flojo el verano. No es mala la temporada, diría regular, no buena”, evaluó Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, en diálogo con 0223.

"Las playas están llenas de heladeritas"

Según el análisis que realizó el dirigente mercantil, luego de hacer varias recorridas por los sectores comerciales y gastronómicos más importantes de la ciudad, es que los turistas “van poco a las pizzerías o a los cafés y mucho a los autoservicios o supermercados para comer en la playa. La baja del poder adquisitivo se nota mucho. Las playas están llenas de heladeritas”, sentenció.

“Los turistas están viniendo por 4 días, sobre todo los fines de semana. El resto de los días baja mucho y eso se nota: el lunes todo el sector cercano al Casino, bares de Yrigoyen, parecía un día normal. Sólo vimos actividad en algunos bares de la avenida Libertad”, señaló.

Por último, Zunda manifestó que desde el gremio “esperan que los próximos 25 días sean mejores. El turismo sindical levantó mucho diciembre y espero que pase lo mismo en febrero”, cerró.