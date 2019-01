La desorganización sigue a la orden del día y ahora le tocó a Alvarado

Cambio de año pero no de costumbres. La semana pasada el Consejo Federal confirmó los días de los cruces de la segunda fase preliminar de la Copa Argentina y Alvarado sabía que si tenía que enfrentar a Deportivo Roca o Cipolletti, la ida sería el miércoles 23 y la revancha el domingo 27. Sin embargo, este lunes cuando ya tenía todo organizado, con reserva de micro y hotel, y con una lista de convocados en marcha, los rionegrinos informaron que no podían jugar ese día porque se inaugura el tradicional Mundialito de fútbol infantil y trasladaron el partido al jueves a las 21.30, cosa que perjudica en la diagramación y en lo económico, ya que la vuelta será el lunes a las 21 y no el domingo como estaba previsto.

Que estemos acostumbrados a estas cosas no significa que esté bien. Mauricio Giganti trabajó la organización de la semana teniendo en cuenta las fechas estipuladas y con las posibilidades concretas luego de lo que fueron los partidos de ida. Si no pasaba nada extraño, el rival iba a ser Deportivo Roca y entrenó en consecuencia, sabiendo que el lunes por la noche iba a tener que viajar. Con todo confirmado el domingo a la noche, sin sorpresas, con Douglas Haig de Pergamino liquidando la serie con Ferro de Pico y el "naranja" ganando también a domicilio el clásico con Cipolletti, la dirigencia terminó de acelerar, reservó el hotel que estaba hablado y señó el micro. Sin embargo, el lunes le cambiaron los planes y tuvo que reprogramar.

Por eso, Alvarado entrenará el martes por la mañana y a la noche emprenderá el viaje a Río Negro a la espera del partido que se jugará el jueves a las 21.30 con arbitraje de Bruno Bocca de Bahía Blanca. Sin nada confirmado, el entrenador utilizaría un mix para ambos partidos, con la cabeza en el objetivo principal que será el Torneo Federal A a partir del 3 de febrero. Salvo Germán Mendoza, que está en la recta final de su recuperación, y Omar Zalazar que termina la puesta a punto y espera el transfer internacional, Giganti tiene al resto de los jugadores a su disposición.

Por su parte, la expectativa centrada en la revancha del domingo por la noche, se demorará un día más y recibirá a los de Mauro Laspada el lunes a las 21, un horario poco favorable para hacer de local, teniendo en cuenta que es día laborable e, inevitablemente, quita concurrencia.