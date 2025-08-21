Cambio histórico en Diagonal Pueyrredon: aprueban ordenanza para promover la actividad comercial nocturna

Con la finalidad de promover la actividad comercial en horario nocturno y de modo similar a lo que ya ocurre en Rivadavia, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para implementar la peatonalización de un sector de Diagonal Pueyrredon.

La normativa que incorpora un nuevo artículo a la Ordenanza 21.260 establece la peatonalización de Diagonal Pueyrredon, entre Bolívar y Catamarca, en el tramo sur, entre el 15 de diciembre y el último día de febrero, en el horario de 19 a 2. En ese momento, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos, de un modo idéntico a lo que se lleva adelante durante el verano en el sector céntrico de calle Rivadavia.

La idea surgió a raíz de un proyecto presentado por un comerciante en diciembre de 2024, al cual se le dio curso a través de la intervención de distintas áreas municipales. Por caso, un informe de la Dirección General de Comercio e Industria destacó que la medida aporta beneficios a la actividad y las iniciativas privadas, como así también fomenta la inversión, los emprendimientos y el empleo genuino.

En tanto, también dio su beneplácito la la Dirección General de Transporte a cargo de Federico Chioli. El funcionario afirmó que “se considera deseable, fomentar y garantizar el equilibrio entre el beneficio particular y el bien público y que, desde esta mirada, en un análisis muy preliminar se entiende que, eventualmente, el nuevo espacio público ganado a partir del corte del tránsito, deberá cumplir con este objetivo asegurando la convivencia de usos con fines gastronómicos, públicos e incluso de logística urbana”.

Asimismo, se destacó que “el área central de Mar del Plata no escapa a un fenómeno de orden global en el que las ciudades se ven solicitadas a adaptarse a nuevas formas de transitar y habitar, en las que se conjuga el incremento del parque automotor (y sus externalidades negativas) y una necesidad creciente de espacio público para la vida pública”.

Tras analizar la dinámica del tránsito en la zona de Diagonal Pueyrredon, se estimó pertinente la peatonalización de ese tramo, medida que fue respaldada por los concejales con la sanción de la ordenanza por unanimidad.