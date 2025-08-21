Se incendió un departamento y acusan a un hombre con "problemas mentales": "Que alguien se haga cargo, no podemos vivir así"

Los vecinos responsabilizaron a un hombre que "no puede vivir solo": "Tiene problemas mentales".

El incendio de un departamento ocurrido este jueves por la mañana generó momentos de tensión y la evacuación de todo un edificio, ubicado en Corrientes al 2400.

El siniestro se dio pasadas las 10 cuando los propietarios e inquilinos comenzaron a sentir fuerte olor y a detectar humo en el lugar. "Me vino una humarada muy grande, abrí la puerta y me ahogaba. Noté que venía de lo de mi vecino y llamé al portero", contó a 0223 Mirta, una de las evacuadas.

El hecho ocurrió en Corrientes al 2400.

El hombre al que refiere fue señalado por los vecinos como responsable del incendio. A pesar de vivir en el séptimo piso, el humo llegó hasta el 22. "Era muy espeso y blanco, inundaba todo. Intenté bajar por el ascensor pero no se podía así que tuve que usar las escaleras y vi que venía del departamento de un hombre que se llama Juan Pablo", narró Celia, otra de las habitantes del complejo.

"Es un señor de unos 60 años, que tiene problemas mentales serios. Ocasiona muchos inconvenientes, tiene gatos y permanentemente hay olor a pis, ahora generó un incendio... no podemos seguir así", reclamó la mujer.

De acuerdo a Mirta, el sujeto no sabe cómo ocasionó el incendio, ya que "no entiende" ni puede coordinar acciones simples. "Tiene una hermana que viene pero se ocupa poco. Vamos a llamarla a ver qué hace porque alguien se tiene que hacer cargo, sino que venga un juez", agregó Celia.

Rápidamente, una dotación de bomberos del Cuartel Centro arribó al lugar aunque el fuego había sido controlado por los propietarios mediante el uso de matafuegos.

A raíz del hecho, los vecinos debieron ser evacuados y aunque se controló el fuego, el humo no se disipó y afectó a muchos hogares.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos mientras que el dueño del departamento fue asistido por una ambulancia del Same para chequear su estado de salud.

Los vecinos debieron ser evacuados por el espeso humo. Foto: 0223.

"Yo tengo epoc y lamentablemente me dañó mucho el humo porque era insoportable dentro de los departamentos. No se si la administración se ha ocupado del tema de este hombre porque cuando una persona no entiende, necesita un tratamiento, pero esta vez ha pasado el límite de ponerse en riesgo a él y a otras personas", remató.