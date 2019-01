Alfajoreras de Mar del Plata en problemas: pocas ventas y demoras en los pagos

El 2019 no arrancó de la mejor manera para el sector alfajorero de Mar del Plata: la empresa Balcarce aún no pagó la totalidad del medio aguinaldo, el bono de fin de año ni el salario en tanto que Havanna no contrató personal temporario y las ventas no son las esperadas.

Así lo informaron desde el Sindicato de Trabajadores, Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Starpyh), que señalaron que afortunadamente los pagos adeudados en la empresa Balcarce serán realizados la semana próxima.

“Este martes hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa se comprometió a pagar el 80% restante del aguinaldo, más la quincena que tenían que cobrar y el bono de fin de año”, aseguró en diálogo con 0223, José García, secretario gremial del gremio pastelero.

En relación a cómo transcurre la temporada de verano en el sector, el dirigente evaluó que “en Pinamar, Villa Gesell, Mar de Ajó o San Bernardo, la temporada de verano viene muy bien pero en Mar del Plata la situación está muy estática”.

En ese punto, sostuvo que quizás advirtiendo esta situación, “Havanna se arregló con los empleados temporarios que tenía y no tomó gente. En otras temporadas contrataban 70 a 80 personas”.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-10-11-35-0-la-industria-panaderil-en-estado-de-emergencia-el-2018-fue-malo-pero-este-ano-sera-mucho-peor

Por último, remarcó la preocupación del sector panaderil, que la semana pasada se declaró en estado de emergencia, por la acuciente situación económica, con aumentos desproporcionados de la harina, entre otros insumos.

“Lo que más los complica a los panaderos es también el tema de los tarifazos. Vienen boletas de agua, luz o gas que son impagables por la también escasa venta. La situación es muy preocupante”, concluyó García.