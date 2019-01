Eskabe: la UOM no descarta que la empresa despida personal

La preocupación de la Unión Obrera Metalúrgica por el presente y el futuro de la empresa Eskabe no solo continúa, desde este viernes, se incrementó. Así lo hizo saber en diálogo con 0223 el secretario general del gremio en Mar del Plata, José Luis Rocha.

“La situación es compleja, es complicada para nosotros en la ciudad. Estamos preocupados porque venimos intentando hablar con la empresa, buscando dialogar, hemos hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo desde el 3 de diciembre pasado. Intentamos tener una audiencia, pero por diferentes motivos la compañía siempre adujo no haber sido informada en tiempo y forma. Eso se fue posponiendo hasta este 25 de enero”, explicó el dirigente en primera instancia.

Luego de que la firma propusiera a los trabajadores pagar el aguinaldo desdoblado, las vacaciones también desdobladas y avisar que no iba a abonar el bono de los $2.500, tras la audiencia celebrada en Mar del Plata la situación se volvió aún más crítica.

“Se presentó una representante de la compañía y la verdad es que tomamos como una falta de respeto que después de un mes y medio, alguien de la empresa aparezca para decirnos que viene a tomar conocimiento de los reclamos que estamos haciendo” lanzó Rocha, notoriamente indignado.

Bono impago y porvenir preocupante

“Presentamos una nota el 11 de diciembre, con respecto al plazo vencido del pago del bono. El decreto indicaba que las empresas que estén en situación de crisis debían negociar el tema vía el sindicato local. Pero la empresa nunca nos contestó”, detalló el referente de la UOM en General Pueyrredon.

Consultado por la situación actual, Rocha explicó: “Para nosotros es igual a la de hace seis meses. Esto de que no haya asistido nunca a las reuniones y que hoy haya venido a tomar nota de los reclamos, nos preocupa. La empresa ha hecho una presentación en Buenos Aires y eso no significa a nuestro entender que sea para negociar una reducción horaria. Creemos que atrás de esto hay otra cosa mucha más grave para la empresa y sus empleados”, deslizó.

“A esta altura del mes, no descartamos nada: que la empresa pueda despedir gente es una posibilidad, de hecho cuando se está presentando un expediente preventivo de crisis, no es para negociar suspensiones, eso lo podrían estar haciendo acá en la ciudad de Mar del Plata, no en Buenos Aires. No descartamos ninguna acción que pueda tomar la empresa” concluyó Rocha, a la espera de la próxima fecha clave: el 4 de febrero, cuando tenga lugar una nueva audiencia entre las partes pero ya en territorio porteño.