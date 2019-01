Una empresa marplatense recicla residuos electrónicos

Los residuos electrónicos son una grave problemática de nuestra sociedad. Entre el consumismo y la obsolescencia programada, cambiar el celular o la computadora suele ser (casi) una necesidad para muchas personas. Estar constantemente actualizado, modernizar, sumar prestaciones son las principales estrategias publicitarias para estimular ese consumo. Además, luego de unos años de uso estos dispositivos ya no funcionan como cuando habían sido comprados, se ponen lentos o simplemente dejan de andar.

Por ello, es común que en muchas casas se acumulen equipos que ya no se usan y no se sabe qué hacer con ellos. Según un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas, en nuestro país en 2017 se generó casi 9 kilos de desechos electrónicos per cápita y sólo el 20% de ese material fue tratado adecuadamente.

Estos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee) son un problema ambiental que deben afrontar las ciudades de un modo responsable ya que son altamente contaminantes. En Mar del Plata desde hace 10 años la empresa Desechos Tecnológicos se encarga de gestionar este tipo de residuos, fundamentalmente celulares, computadoras, monitores, impresoras y, centrales telefónicas.

“Somos una de las pocas empresas a nivel nacional que realizan esta tarea”, sostuvo uno de los propietarios de Desechos Tecnológicos, Francisco Cappi. “Gestionamos un material peligroso, por ello tenemos permisos nacionales, provinciales y hasta internacionales para poder exportar”. Cabe destacar que en Argentina existen sólo 4 compañías que están en condiciones de enviar estos materiales a otros países.

Lo primero que hace esta empresa familiar es desarmar los equipos que le entregan las personas, separando y clasificando los componentes. “Algunas cosas se venden en el mercado local, otras se pueden exportar y el resto se manda a tratar para que no contamine ya que no se pueden recuperar”, explicó Cappi. A finales de 2018, por primera vez la empresa pudo enviar dos contenedores hacia Europa, “el desafío ahora es poder aumentar el volumen y hacerlo cada vez más seguido”.

Según datos de la ONU, en 2016 el mundo generó 44,7 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos y nuestro país es el tercer mayor generador en América Latina. En este marco Cappi explicó que “este tipo de materiales puede entrar en un circulo virtuoso o en un círculo vicioso”. Si estos residuos van al predio de disposición final se genera un pasivo ambiental ya que “tienen metales pesados y componentes que por lixiviación o por vía aérea van a contaminar”.

Por el contrario, si se gestionan correctamente, “se reduce el volumen del predio, retiramos elementos contaminantes y transformamos un desecho en una materia prima”.

Quienes quieran acercar sus equipos electrónicos pueden hacerlo en la planta ubicada en Camusso y 12 de octubre (de 8.30 a 12.30) y en Jara 2147 (de 8.30 a 12.30 y de 15 a 18). “En breve queremos habilitar más puntos en la ciudad para facilitarle la tarea a los vecinos”, sostuvo Cappi y aclaró que si bien intentan recibir todo el material que llevan los particulares, “hay cosas que son viables para reciclar y otras que económicamente no lo son”.