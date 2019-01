Repunte: familiares insisten en el cambio de carátula de la causa

Familiares de las víctimas del buque El Repunte nucleados en la multisectorial #NingúnHundimientoMás informaron que continúan con el pedido de cambio de carátula de la causa a “estrago doloso” por considerar que fueron varias las entidades responsables de la tragedia.

Entre los responsables, desde la multisectorial indicaron que se encuentran la empresa Caputo, propietaria del navío; Prefectura Naval que no realizó las pruebas correspondientes; el Consejo Federal Pesquero que mantuvo el permiso de pesca y el Simape que fue veedor en los trabajos de reparación.

Por todo lo expuesto es que los familiares piden el cambio de carátula. “Cada uno de estos 'señores' tuvo responsabilidad compartida y si alguno de estos organismos hubiera actuado como corresponde y no a favor del empresario el Repunte no se hubiera hundido porque no hubiera salido a navegar”, expresaron.

Además, desde el organismo expresaron que uno de los objetivos de esta petición, además de exigir justicia por los 10 tripulantes fallecidos, es prevenir nuevos hundimientos.

En este sentido concluyeron que “es así como se trabaja en mundo para prevenir nuevas tragedias evitables pero acá parece que nunca podemos avanzar en el cuidado de los tripulantes“