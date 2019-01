El almacenero que regala pan frente al Centenario

José Luis tiene una almacén frente al complejo Centenario desde hace 35 años. Y la crisis lo golpea como a todos. "Se trabaja pura y exclusivamente para pagar", cuenta. Sin embargo, las dificultades no lo hacen olvidarse de otros.

Si necesitás, llevate una bolsa, reza un cartel escrito a mano, pegado en un canasto de plástico con varias bolsas de pan en la esquina de Primera Junta y Teodoro Bronzini.

"Yo veo que la necesidad de la gente es mucha", dice José Luis, quien pide que mucha más gente que tiene cosas que realmente no necesita, "en lugar de tirarlas tendría que dárselas a gente que las necesita".

El comerciante sostiene que la crisis se siente fuertemente en la ciudad. "Se trabaja pura y exclusivamente para pagar. Si no te querés atrasar, es para eso", relató y añadió: "Todos los fines de semana juntás un peso para pagar el lunes. Cuando no tenés impuestos, te viene la luz, cuando no los repositores".

Además, señaló que la gente consume mucho en supermercados y cuando no le alcanza el dinero recurre a los almacenes de barrio que son los que le fian. "La gente tendría que acordarse de eso", reclamó.