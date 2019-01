Conflicto con los municipales: acusan a Arroyo de "tirarle nafta al fuego"

En medio del conflicto de los municipales que parece no encontrar una solución, el concejal Ariel Ciano le apuntó al intendente Carlos Arroyo por "tirarle nafta al fuego", tras su advertencia de judicializar el conflicto si los municipales no levantaban la retención de tareas.

"La responsabilidad de todo lo que está sufriendo Mar del Plata la tiene el intendente Arroyo, quien cuando desde diferentes sectores tratamos de poner paños fríos amenaza con judicializar la situación de conflicto con los trabajadores, de la que insistimos es responsable, demostrando una vez más lo poco que hace para que solucionar los problemas de la ciudad”, opinó el edil.

En esa línea lamentó que "un problema doméstico" como el conflicto de los municipales llegue a instancias de tener que resolverse en La Plata ante la falta de capacidad del intendente.

No obstante, Ciano planteó que de no aceptar la última oferta salarial, el conflicto debería entrar "en un compás de espera para poder atender no sólo a los turistas sino también a los marplatenses que tienen atrasado trámites de todo tipo, sin que ello implique que los trabajadores resignen posición alguna".

"Mar del Plata debe recuperar su tranquilidad y orden para bien de todos los que vivimos en ella y quienes nos visitan frecuentemente. A esta altura del año, los problemas que no se resolvieron -y que son muchos- quedan más en evidencia: las calles rotas, la falta de recolección de residuos, servicios suspendidos, falta de controles de todo tipo no hacen más que opacar a la postal del verano que debiera ser muy distinta a esta", señaló.