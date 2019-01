El objetivo de Asturias FC es seguir creciendo

Asturias FC terminó con un balance positivo su primer año de experiencia en las competencias de AFFEBA y apunta a mejorar. En el 2018, la escuelita del Centro Asturiano afrontó un torneo Apertura para hacer pie y un Clausura para afirmarse, en donde presentó un equipo de Sub 15 B y otro de Sub 12. Las jugadoras y el cuerpo técnico coinciden en que las sensaciones terminan siendo buenas y que los objetivos para lo que viene pasan por ratificar lo bueno y seguir mostrando progresos.

"Fue muy lindo pasarlo con el grupo, a pesar de algunos problemas personales. Me acompañaron mucho y les agradezco. El Clausura lo jugamos con todo y terminamos en los puestos de arriba. En el Apertura nos costó un montón porque éramos nuevas y muchos otros equipos ya se conocían desde hacía mucho tiempo, habían hecho pretemporada y estaban acostumbrados a jugar en pasto. Nosotras veníamos con un ritmo más liviano y se notó en los resultados", contó Ana Grondona. "En el Apertura mejoramos mucho físicamente y aprendimos más a jugar entre nosotras", agregó quien sueña con ponerse la camiseta de Independiente de Avellaneda y de la Selección Argentina.

Grondona, luego, destacó que para el año que recién comienza "el sueño de todas es salir campeonas de Sub 15 B, pero terminar entre los primeros tres puestos es un regalo. Si seguimos jugando de la misma forma los resultados van a venir. Las Sub 12 juegan re bien, aunque les costó como a nosotras. Se siguen sumando nenas a jugar y eso fortalece al equipo porque, entre otras cosas, podemos hacer más cambios. Entre agosto y diciembre se notaron mucho los cambios".

Paz Faguaga, por su parte, contó que "el año fue muy lindo, pudimos compartir y disfrutar, siempre en un ambiente de familia. Si perdíamos salíamos contentas por hacer compartido un nuevo domingo todos juntos. Entrenamos muy bien, se sumaron jugadoras y profesoras. Estuvo todo muy bien organizado".

Sobre la movida que se genera cada fin de semana en las fechas de los torneos de AFFEBA, la jugadora comentó: "antes de empezar no sabía que era tan amplio lo del fútbol femenino, pero cuando empecé a ir a los torneos, me di cuenta que hay un montón de equipos y jugadoras. Conocer el ambiente me gustó porque te vas relacionando y haciendo amigas nuevas".

Sobre lo que pretende para 2019, Faguaga dijo: "poder quedar en los primeros puestos, creo que lo podemos lograr con esfuerzo y dedicación. Tenemos que sacar lo mejor de cada entrenamiento y cada juntada".

Leandro Echeverry, uno de los integrantes del cuerpo técnico, también dejó sus sensaciones y explicó: "fue todo nuevo, pero lo que notamos siempre en el grupo fue que había mucha unión y creo que eso se vio reflejado en el Clausura. Tuvimos un crecimiento individual muy importante. El segundo campeonato reflejó el trabajo. Espero que el próximo sea mejor todavía".

Sobre AFFEBA, el "profe" opinó: "la movida que hay del fútbol femenino no está en ningún lado, hablo mucho con profes de otros lados, y no hay esta organización con tantas categorías. Están sorprendidos. Meter Sub 12 y dividir la Sub 15 es una visión más a futuro que está muy buena".

Y para hablar de los objetivos planteados para el próximo año, tomó la palabra Claudio Barros, el principal referente del cuerpo técnico: "Queremos que la Escuela siga creciendo y jugando cosas, ya sea torneos o encuentros. Tenemos que seguir progresando como institución y familia. En Sub 12 tuvimos muchas chicas que se sumaron y en Sub 15 vamos a dar un salto grande. Queremos hacer un buen torneo porque las chicas ya tienen un año de experiencia y están con otra maduración. Van creciendo las expectativas y las ilusiones".