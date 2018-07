Arroyo les confirmó a taxistas y remiseros que no permitirá que Uber llegue a Mar del Plata

El intendente Carlos Arroyo ratificó este mediodía su apoyo a los taxistas y remiseros y adelantó que en el caso que se apruebe en la legislatura bonaerense el desembarco de Uber, no lo permitirá en Mar del Plata.

Días atrás se conoció el proyecto del diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello, que propone modificar la Ley de Transporte para permitir el desembarco de Uber en toda el ámbito bonaerense.

En ese marco, en conferencia de prensa el jefe comunal confirmó este mediodía el respaldo a los trabajadores: “La principal obligación del intendente y de las autoridades es proteger la integridad física de los usuarios del servicio de transporte público. Para ellos el taxi o remis debe estar habilitado. El chofer debe tener un carnet habilitante, porque además está el tema de los seguros, que no cubren riesgo de personas o transporte no habilitado. La decisión política mía como Intendente es hacer cumplir estrictamente la legislación vigente en la ciudad. Y esas son las instrucciones que he dado al subsecretario de Transporte. Lo que se haga en otros lugares, es problema de otros lugares”, adelantó Arroyo.

Al ser consultado sobre el polémico proyecto del diputado Castello, del mismo signo político del Intendente, Arroyo dijo que está “dispuesto a dialogar con cualquiera”, aunque consideró “una locura” a la iniciativa.

“Creo que el taxi debe seguir estando como esta. El transporte debe ser mejorado, pero no podemos inventar otras cosas. Es una locura, lo disponga el que lo disponga. Yo no me subo a un avión ni a un barco donde el que lo conduce no está habilitado”, razonó el jefe comunal.

"La postura de Castello es muy difícil de defender, salvo que tenga un interés de por medio”

Por otra parte, 0223 consultó a Raúl Vicente, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis, que se reunió con Arroyo y expresó el malestar de los trabajadores por este polémico proyecto.

“Vinimos a hablar con el intendente para que lleve tranquilidad al sector porque están las aguas muy agitadas porque crece lo de Uber. Arroyo nos dijo que está con nosotros ante el caso que se apruebe lo Uber. Nos dijo que conocía el esfuerzo para renovar la flota a no menos de 5 años y lo de cobrar con tarjeta de crédito y débito. Este es el momento a que ratifique su apoyo, previo al problema. Y no juntarse cuando ya está el daño hecho”, señaló.

Por otra parte y en referencia a la iniciativa legislativa, Vicente consideró: “Duele que un diputado provincial de Mar del Plata, como es Guillermo Castello, este sugiriendo que una empresa con capitales extranjeros gane en la ciudad y con una pequeña tributación, se lleve las ganancias al exterior. Su postura es muy difícil de defender salvo que tenga un interés de por medio”, concluyó.