Robaron en una sociedad de fomento a metros de la Policía

Ocurrió en la sede del barrio Autódromo el viernes por la madrugada. Los delincuentes se llevaron alimentos que pertenecían al Envión. "Es calamitoso y vergonzoso", indicaron.

Los integrantes de la sociedad de fomento del barrio Autódromo sufrieron un hecho insólito. En la madrugada del viernes un grupo de delincuentes ingresó a la sede de Rosales y Virrey del Pino, ubicada a metros de un destacamento policial, y se llevaron mercadería que pertenecía al Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión.

Los ladrones, que se llevaron una gran suma de comida, ingresaron por el techo luego de romper un canalón de entre tres y cinco centímetros. "Los alimentos habían llegado hace dos días, era una cantidad importante. Lamentablemente se llevaron todo. De esos alimentos comen muchos chicos", lamentó Mario Daguerre, secretario del foro de seguridad de la Jurisdicción Nº 11 en declaraciones a 0223 Radio.

Asimismo, el referente del barrio Autódromo y Belgrano garantizó que los delincuentes en el interior provocaron destrozos: rompieron un termotanque, candados y armarios. "Lo que más se lamenta es el alimento de los chicos", manifestó. Ante esta situación, la actividad en el comedor fue suspendida durante el viernes y el lunes.

Sin embargo, el problema no termina allí. Es que al lado del inmueble donde funciona la sociedad de fomento se encuentra un destacamento de la Policía Local. Tras enterarse del hurto, Daguerre llamó cinco veces al 911,pero el móvil nunca llegó a destino. "Es lo más insólito. A pesar de estar la policía nos roban y no se dan cuenta. Acá tuvieron que hacer mucho ruido", repudió.

En este contexto, el vecinalista repartió fuertes críticas hacia el trabajo de las fuerzas de seguridad en su jurisdicción. "En la 11° estamos en abandono total. La jefatura departamental deja mucho que desear. Es calamitoso y vergonzoso", indicó.

Para finalizar, Daguerre se refirió a la inseguridad que azota a la zona y pidió por la permanencia de los efectivos de la Gendarmería Nacional. "Dios quiera que no los saquen. No se qué sería de Autódromo y Belgrano si no fuera por ellos", concluyó.

Quienes deseen colaborar y donar alimentos, pueden comunicarse al (0223)155-284844 para coordinar la entrega de la mercadería, o asimismo acercarse a la sede de Rosales y Virrey del Pino.