El Festival de Cine se presentó en Mar del Plata: "Se va a sentir la ausencia de Martínez Suárez"

La directora artística Cecilia Barrionuevo anticipó los detalles de la nueva edición del prestigioso evento internacional. "El cine nos invita a estar presentes en una época convulsionada", sostuvo.

El esperado Festival Internacional de Cine de Mar del Plata realizó la presentación oficial de su 34º edición en el Museo Mar, destacando su presencia como el único festival categoría A de Latinoamérica. La directora artística Cecilia Barrionuevo reflejó su entusiasmo y compartió las diversas propuestas que tendrán lugar del 9 al 18 de noviembre.

"Hacer cine es hacer vida", supo decir José Martínez Suárez alguna vez. El cineasta, que falleció el 17 de agosto pasado, fue el director del prestigioso evento desde 2008 y este año el enfoque será un homenaje a su carrera. Por este motivo la película elegida para la apertura es "Los muchachos de antes no usaban arsénico", restaurada especialmente para esta proyección. Asimismo, dentro de los 21 premios otorgados, se creará uno en su nombre. "Organizamos el festival para que esté presente, destacó Barrionuevo. De esta forma reiteró la tristeza del equipo ante la muerte del aclamado cineasta argentino y contó que "el festival no sería lo que es si no fuera por su tarea (...) José era el cine". La función de cierre será para "El Irlandés" de Martin Scorsese, logrando así "un ciclo que contiene al mundo del cine".

En diálogo con 0223, la cineasta contó que "José estaba multiplicado por todas las salas y a toda hora controlando y revisando que todo funcione, que las funciones salgan a horario, que todo el mundo tenga el catálogo, y se va a sentir mucho su ausencia". Asimismo recordó que Suárez estuvo trabajando en el armado de la grilla hasta que enfermó, por lo que lleva su impronta y sus ideas.

La directora confirmó a los periodistas y críticos marplatenses que este es su segundo año cumpliendo este rol. Destacó así la importancia de la inclusión y la representación de la realidad en la programación, profundizando una línea estética y ética del "cine como análisis de la realidad, y también para cuestionarla. Este año los organizadores recibieron 4000 películas, estableciendo un récord con respecto a ediciones anteriores, y conformaron un equipo de 300 personas para llevarlo adelante. El objetivo para realizar la selección de los filmes fue el de proponer "un cine que no excluye" y que permite la indiferencia de los espectadores al abandonar la sala. También decidieron incluir nuevas voces junto a cineastas con extensas trayectorias en el mundo cinematográfico, para que todos puedan sentirse parte.

Por otro lado, se realizará la segunda edición del Foro de Cine y Perspectiva de Género, priorizando la realización de nuevos discursos para "ir construyendo la igualdad de un lado y de otro de la pantalla" y destacar "la necesidad de que haya mujeres" en el ámbito. Además, Barrionuevo compartió la importancia de los asistentes a las actividades del Festival, que conforman su imprenta y su mayor fortaleza. "El cine nos invita a estar presentes en una época convulsionada. Todas y todos hacemos el cine", concluyó.

La programación contiene películas de la historia del cine, contemporáneo, nuevos autores a descubrir, grandes autores para revisitar, películas para niños, para los amantes de la música, del terror, entre otros. La directora afirmó que las películas "conforman un entramado" y se pueden generar diferentes recorridos con una manera de "ver cómo se traslada la realidad a la ficción".

Las entradas para las diversas funciones estarán disponibles a partir del 22 de octubre en www.mardelplatafilmfest.com, con un valor accesible de $60 para el público general y $30 para estudiantes y jubilados. Los espacios para las actividades incluirán el Teatro Auditorium, Teatro Colón, Ambassador, Cines del Paseo, Cine Aldrey, Los Gallegos, Museo del Mar y Villa Victoria. Además del cine, la propuesta abarca mesas redondas, presentaciones, actividades al aire libre y exposiciones para que las los asistentes "que vienen de la ciudad,del país y del mundo" puedan formar parte desde distintas perspectivas. "Suponemos que va a haber mucho público acompañando y por el momento sentimos que hay gran expectativa por lo que hemos presentado", cerró.