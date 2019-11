Festival de Cine, Día 10: cómo conseguir entradas gratis

Los tickets podrán retirarse a partir de las 10, para asistir a una de las 31 funciones preseleccionadas o a las proyecciones especiales de las películas ganadoras.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tuvo su tradicional Ceremonia de Clausura el 17 de noviembre, pero eso no impide que el lunes continúen las funciones para despedirlo como se debe: frente a una pantalla. De este modo, repetirán películas distribuidas en 31 funciones, además de las ganadoras de las distintas competencias. Esta actividad se realiza bajo el nombre "Maratón de Cine", y forman parte todos los espacios que formaron parte del festival.

Las entradas serán gratuitas, y podrá retirarse un máximo de dos por persona para cada película elegida. Estarán disponibles en las boleterías correspondientes a partir de las 10, con una gran variedad de opciones de diversas categorías del festival: autores, nuevos autores, retrospectivas, focos, entre otras. Los espacios participantes son Teatro Auditorium, Teatro Colón, Cine Ambassador, Cines del Paseo y Cinema Los Gallegos Shopping.

Algunas de las películas del lunes son la estadounidense "Lucy in the Sky", el documental "Diego Maradona", "About Endlessness", "First Love", "Portrait de la jeune fille en feu", "El Exorcista" y el documental "Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist". También estarán disponibles "Bliss", "Phantom Love", "Letter of Introduction", "Space Dogs", "From Tomorrow on, I Will", "Dolemite", entre otras. Por otro lado, repetirán las películas que fueron premiadas en el acto de cierre como parte de las competencias oficiales.