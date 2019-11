Festival de Cine: conocé al ganador del Astor de Oro y los resultados de las competencias

Anunciaron los ganadores de las diversas competencias en esta edición del festival, y la española "O que arde" se llevó el premio más importante de la noche.

Una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llega a su fin, luego de marcar sus huellas mediante salas llenas a toda hora y una programación con las películas más esperadas. A las 17 comenzó la ceremonia de clausura, donde se dieron a conocer los ganadores de las diversas competencias, así como menciones especiales y el prestigioso Astor de Oro.

En esta oportunidad el galardón más importante del festival fue para "O que arde". Asimismo, los premios para Mejor Actriz y Mejor Actor fueron para Viviana Juárez y Ventura, respectivamente.

El lunes proyectarán las películas ganadoras de las competencias con entrada gratuita, donde cada persona podrá retirar dos entradas por película seleccionada a partir de las 10. Esta actividad es conocida como "Maratón de Cine", para que el público pueda disfrutar de las competencias oficiales.

A continuación, un listado completo con las triunfadoras de esta edición.

Competencia internacional:

Astor de Oro a Mejor Película: "O que arde".

Astor de Plata a Mejor Guión: "O que arde"

Astor de Plata a Mejor Actor: Ventura por "Vitalina Varela".

Astor de Plata a Mejor Actriz: Viviana Juárez por "Planta Permanente"

Astor de Plata a Mejor Dirección: Pedro Costa de "Vitalina Varela" / Angela Schanelec de "I Was at Home, But".

Competencia Latinoamericana:

Competencia Latinoamericana de largometrajes: premio para "A febre" y mención especial para "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos".

Competencia Latinoamericana de cortometrajes: "Plano controle".

Competencia Argentina:

Competencia Argentina de largometrajes: premio para "Angélica" y mención especial para "Hogar".

Competencia Argentina de cortometrajes: "Playback, ensayo de una despedida".

Estados alterados: premio para "L'ile aux Oisesux"y mención especial para "Longa noite".

Work in progress: "Una película elegante".

Otros galardones que se entregaron durante la ceremonia fueron:

Mejor película de banda sonora original: premio para "Satori Sur" y mención especial para "Radio Olmos".

Premio de taller de crítica y jurado joven a Mejor Ópera Prima: premio para "A febre" y mención especial para "Um filme de verao".

Premio INCAA a Mejor Work in Progress: "Mato seco en chamas".

Premio CINE.AR al Mejor Cortometraje Argentino: "Playback, ensayo de una despedida".

Premio CINE.AR al Mejor Cortometraje Latinoamericano: "La última marcha".

Premio José Martínez Suárez al Mejor Director Argentino: Laura Citarella y Mercedes Halfon por "Los poetas visitan a Juana Bignozzi".

Premio del público a largometraje internacional: "A vida invísivel".

Premio a la trayectoria: Luciano Monteagudo.