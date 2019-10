Círculo y San Lorenzo abren los cuartos

En Otamendi", se jugará el único encuentro de la jornada buscando el primer semifinalista. Los de Juan Blaires tienen la ventaja de poder contar con el plantel a disposición por la suspensión del Federal A.

En una instancia que tenía pautado todos los partidos para el domingo, la imposibilidad de la policía de brindar el operativo ese día en Otamendi, hizo que uno de los cuatro encuentros se adelante y que Círculo Deportivo y San Lorenzo abran los cuartos de final del Torneo "Pedro Suárez" en el clásico día del fútbol marplatense. Este sábado a las 15.30, "paperos" y "patasnegras" buscarán un lugar entre los cuatro mejores.

Con la ventaja de localía del equipo que dirige Juan Blaires, que finalizó tercero en la Zona Campeonato, la serie está abierta, no tiene un candidato definido. Si bien los dueños de casa cuentan con la ventaja de no jugar el fin de semana por el Federal A y, si quieren, pueden utilizar a los futbolistas que tienen inscriptos en la Liga Marplatense, no la tendrán fácil ante un San Lorenzo que mantiene una propuesta de juego atildada, con buena circulación de pelota y el peligro que generan siempre Lucas Catalán y Molinelli en ataque. El dolor de cabeza de Mariano Piastrellini es que perdió a Mariano Carrizo, "héroe" en octavos, que fue expulsado cerca del final con Urquiza y será una baja de peso en el ataque rojinegro.

El encuentro, que comenzará 15.30 en el estadio "Guillermo Trama", será arbitrado por César Miranda.