La programación de los cuartos de final, entre sábado y domingo

La Liga Marplatense de Fútbol oficializó el cronograma de partidos de los cuartos de final del Torneo "Pedro Suárez", que se jugará entre el sábado y el domingo -día de la Madre-.

El único encuentro que se jugará "adelantado" el sábado a las 15.30 es el que protagonizarán Círculo Deportivo y San Lorenzo en el "Guillermo Trama" de Comandante Nicanor Otamendi. El cambio de día con respecto al resto se debió a la falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad el domingo a la mañana (Aldosivi juega con Defensa y Justicia en la Superliga).

A continuación, cómo se jugarán los cuartos

Cancha: Círculo (Sábado 19 de octubre)

15:30hs, Círculo Deportivo vs San Lorenzo (Miranda, Monteagudo y García)

Cancha: Nación (Domingo 20 de octubre)

10hs, Nación vs Cadetes (Funes, Foschi y Rodrigo Chávez)

Cancha: Kimberley (Domingo 20 de octubre)

10hs, Kimberley vs Alvarado (Aquino, Samatán y Mariano Núñez)

Cancha: Once Unidos (Domingo 20 de octubre)

10hs, Once Unidos vs Talleres (Miguel, Rodas y Avero)