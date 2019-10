Call of Duty llegó al terreno de los celulares

Conocé los detalles del nuevo juego gratuito de la popular franquicia de shooters.

A unas semanas de estrenarse la nueva reimaginación de Modern Warfare, Activision, la compañía dueña de Blizzard y creadora de la franquicia Call of Duty, lanzó una versión para celulares de su popular juego en primera persona creada desde cero como una versión definitiva y proporcionada por TiMi Studios, empresa asociada con Tencent Games y encargada del desarrollo base del PUBG Mobile.

El videojuego, al nombre de Call of Duty: Mobile, incorpora armas icónicas, rachas o habilidades para utilizar durante la partida, cosméticos que no hacen diferencia de progreso, y míticos escenarios que marcaron parte de la franquicia. Por otro lado, aunque no tiene una campaña fija, se enfoca en el multijugador con una gran cantidad de modos, como duelo por equipos, dominación, un Battle Royale con el mapa destacado del Black Ops 4, y próximamente la implementación de una modalidad basada en los zombies.

Con respecto a las microtransacciones, en este caso el pase de batalla y las cajas de botín, están basadas en cosméticos y aceleradores de experiencia. Aunque se observen algunos anuncios que inciten a la compra, los elementos no son necesarios para desbloquear el armamento del videojuego, aunque se requiere subir de nivel al personaje con el fin de accerderse a nuevas armas, accesorios, ventajas y otras herramientas que mejorarán nuestra jugabilidad, algo similar en anteriores títulos de la franquicia.

Call of Duty: Mobile se encuentra disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones asociadas a IOS y Android. Además se puede jugar en PC a través de un emulador oficial avalado por Tencent Games (GameLoop) y puede llegar a sumarse más adelante a la biblioteca de juegos perteneciente a Nintendo Switch.