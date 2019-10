Siete puntos, un compromiso: el pedido a los candidatos a intendente

Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata difundieron un comunicado con diversas exigencias dirigidas a los aspirantes al Ejecutivo de General Pueyrredon.

Diversos organismos de Derechos Humanos del partido de General Pueyrredon emitieron un comunicado con siete puntos de exigencia dirigido a los candidatos a intendente del distrito.

Con el aval de más de cuarenta años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, las entidades firmantes pidieron a los aspirantes al Ejecutivo local suscribir y asumir el compromiso de garantizar siete ítems básicos, algunos de ellos, con varios puntos internos a tener en cuenta.

Entre los pedidos más destacados puede citarse la solicitud de desafectar a favor de los organismos la Casa de la Memoria situada en Santa Fe 2946, jerarquizar la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito municipal y asumir como política publica el control sobre el uso indiscriminado de agrotóxicos en el distrito.

PRIMERO

A – Apoyo económico e institucional a los juicios por delitos de lesa humanidad;

B – Desafectar a favor de los Organismos de Derechos Humanos la Casa de la Memoria (Santa Fe 2946)

C – Fortalecer la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Gral Pueyrredón.

D – Apoyar económica e institucionalmente al Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos Ex CCD ESIM, acompañando las políticas nacionales, y concretando el desalojo del predio denominado “Camping Luis Piedrabuena”, predio Municipal que formara parte de la Ex Escuela de Sub oficiales de Infantería de Marina, para reintegrarlo al Espacio de Memoria o para transformarlo en un espacio público para la comunidad.

E – Asumir el compromiso del Ejecutivo Municipal en la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura y que aún no han sido restituidos.

SEGUNDO

A - Re jerarquizar la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito municipal.

B - Crear la Secretaría de la Mujer y diversidades

C - Reformular el Observatorio Municipal sobre Violencia de Género como Ente Municipal

D - Crear la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia

TERCERO

Asegurar el acceso equitativo y de calidad a la salud, vivienda y educación para todos los habitantes del partido de Gral Pueyrredon.

CUARTO

Asumir como política publica el control sobre el uso indiscriminado de agrotóxicos en el distrito.

QUINTO

Abordar activamente desde todos los niveles de representación política del distrito soluciones para revertir la grave problemática de actividad pesquera y la inseguridad de los trabajadores portuarios. Así como también la crítica situación de las pymes, de la actividad comercial y de las industrias locales y evitar así que la ciudad esté dentro de las primeras en cuanto a desempleo.

SEXTO

Garantizar la calidad de vida de los habitantes del distrito controlando y propendiendo a un mayor desarrollo en áreas como acceso a la cultura, deporte, transporte público, y de servicios: cloacas, asfalto y agua potable y obras de urbanización.

SÉPTIMO

Redefinir el rol de las FFSS estimulando una función preventiva y no de caracter represivo. Rever y promover mejoras en los contextos de encierro.

Las entidades firmantes

ABUELAS DEL PLAZA DE MAYO FILIAL MAR DEL PLATA

ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO DEL CENTRO Y SUR BONAERENSE

APDH

HIJOS RESISTE

CAMUS

COLECTIVO FARO DE LA MEMORIA

LADH

ASOCIACION EX DETENIDOS DEL SUDESTE