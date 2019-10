Las respuestas no llegan y persiste la toma de fileteros: "Queremos una solución"

Desde el Soip amenazan con sumarse a la marcha del "Sí se puede" si el Ministerio de Trabajo no atiende su reclamo por la entrega de subsidios para 4100 trabajadores.

Con el paso de las horas, el reclamo que mantienen los fileteros a través de una toma en el Ministerio de Trabajo no muestra mayores avances y ya surgen amenazas por la posibilidad de sumarse a la marcha del "Sí se puede" que realizará Mauricio Macri este miércoles por la tarde en la costa.

"La idea es que traten de solventar esto y no llegue a mayores. Preferimos no arrimarnos a la movilización de Macri para que no se embarre nada pero lo estamos analizando seriamente si no llegan respuestas", afirmó Luis Lugo, integrante de la comisión directiva del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip).

El reclamo se funda por la falta de cumplimiento a los subsidios que prometió hace poco más de un mes la Provincia para 4100 trabajadores del sector que no se encuentran reigstrados en las cooperativas. "Este bono era de 5 mil pesos por única vez para octubre pero no hubo más novedades", apuntó el dirigente.

Lugo aseguró que fue Gustavo Serebrinsky, el funcionario a cargo de la delegación regional del Ministerio de Trabajo, el que había confirmado la llegada de subsidios para esta fecha. "Queremos que aperezca una solución pronto", insistió, en declaraciones a 0223.

En las últimas horas, desde la administración provincial habían garantizado el pago de los bonos, que se enmarcan en el Plan de Promocion, Preservacion y Regulacion del Empleo (Preba), pero solamente para los empleados que están en relación de dependencia, cuyó número abarca aproximadamente a 3 mil personas.

"La industria se va achicando con despidos y por el cierre de plantas con trabajadores en negro. Cada año tenemos más conflictos, más gente en la calle y menos trabajo", había expresado a este medio Cristina Ledesma, Secretaria General de la organización sindical, al reflejar el crítico contexto en el que se reaviva el reclamo.