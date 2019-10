El municipio explicó por qué llegan boletas de TSU “exorbitantes”

El titular de ARM Mariano Correa lamentó la demora del Concejo en aprobar la norma y explicó que el cambio de valuación fiscal de Arba provocó subas de hasta el 800% en la base de cálculo.

Luego de las quejas de distintos vecinos que fueron canalizadas a través de la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones, la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) emitió un comunicado para explicar los motivos por los cuales están llegando boletas con aumentos muy por encima de lo que se había planteado.

En ese sentido, Mariano Correa, titular de la agencia, sostuvo que las ordenanzas fiscal e impositiva se aprobaron “un año después del envío al Concejo” y explicó que ese retraso “genera una cantidad de inconvenientes operativos que ni los concejales ni la gente los sabe”.

En esa línea, el funcionario municipal sostuvo que la ordenanza que se aprobó prevé que se tome como base para calcular las tasas la valuación fiscal de Arba de 2018. “Arba es la autoridad de aplicación de la ley de catastro y tiene que efectuar un revalúo de toda la propiedad inmueble de la Provincia como mínimo cada 10 años. Por cuestiones políticas, Arba venía demorado en esta tarea y lo hizo a partir del 2018, nosotros ya teníamos la tasa estructurada con la valuación anterior, de manera que la incorporamos recién a partir de 2019”, explicó Correa.

El titular de la ARM dijo que ese cambio de Arba generara que las valuaciones fiscales de los inmuebles en Mar del Plata crecieran, en promedio, un 800%. “Adaptamos la tasa a esa realidad, nosotros bajamos todas las alícuotas, subimos los topes de categoría 8 veces para tratar de que el impacto de las nuevas valuaciones sea lo más inocuos posible”, dijo y ejemplificó: “Un contribuyente que tenía un inmueble de categoría 5, cuando pasa la nueva valuación siga teniendo categoría 5, entonces los parámetros mantienen una razonabilidad con lo que se venía liquidando anteriormente y es lo que ha sucedido con la gran mayoría de las 430.000 cuentas de catastro que tenemos en General Pueyrredon”.

Más allá de minimizar el impacto, Correa admitió que hay algunas “divergencias por diversos motivos”. En ese sentido, puntualizó que detectaron “problemas de información de los propios contribuyentes que tenían diferencias de metros declarados en Arba y el municipio”.

“Estaban con una valuación que no era la real. Nosotros apuntamos la valuación al valor que corresponde y eso por ahí genera en algunos casos un salto que es a primera vista exorbitante, y en realidad lo que ha sucedido es que ese vecino venía pagando mal con anterioridad, entonces el ajuste ahora le parece bastante mayor pero en realidad debería haber sido así”, puntualizó Correa.

El funcionario aclaró que “menos del 5% de los contribuyentes están en esta situación” y dijo que los errores detectados fueron por “inconsistencias catastrales”, aunque dijo que “es una cantidad menor de cuentas y se trabajan una por una”. “Cuando hacemos el cruce y vemos esas inconsistencias directamente no las emitimos para no generar inconveniente al vecino, pero son errores que liquidarían la tasa en menos, o sea que no tenemos errores por haber enviado tasa demás a las boletas de los vecinos”, sostuvo.