La banda de cumbia pop lleva 17 años arriba de los escenarios y este viernes dará un nuevo espectáculo en Mar del Plata con la que mantiene un vínculo especial. "Es nuestra segunda ciudad", reveló el tecladista.

Los Totora, la banda de cumbia pop que surgió en La Plata pronta a cumplir 17 años, se presentará una vez más en Mar del Plata el próximo viernes cuando se suba al escenario del Teatro Radio City a partir de las 21. En la previa del show, uno de sus integrantes recordó los inicios del grupo y expresó sus expectativas para el próximo recital.

"Juntos es un show que nació el 10 de mayo en el Teatro Gran Rex con un formato teatral. Quisimos llevarlo a nivel nacional y Mar del Plata estaba entre esas ciudades. Es un recital para toda la familia", aseguró Juan Ignacio Giorgetti, tecladista del grupo, en declaraciones a 0223 Radio.

Próximos a cumplir 17 años de trayectoria, el elenco platense supo ganarse su lugar dentro de la música argentina y en especial en su ciudad natal, a pesar de algunas resistencias. "Arrancó como un juego de chicos. Estábamos en el último año de Secundaria y nos pusimos a hacer música. Queríamos hacer algo distinto a lo que había. La Plata es la cuna del rock", recordó el músico de 36 años.

"Cuando formamos Los Totora éramos bichos raros. Después creamos un sentido de pertenencia y hoy los platenses nos lo reconocen. Ahora, todos vivimos de esto. Es una responsabilidad, pero sigue teniendo la misma esencia, el mismo espíritu: divertirse entre amigos", aseguró Giorgetti.

Lo que comenzó como un pasatiempo entre adolescentes, en un abrir y cerrar de ojos se transformó en una profesión de cuatro jóvenes que los llevó a recorrer distintas partes de la Argentina y el mundo. "Ni el más optimista de nosotros hubiese imaginado un presente como el de ahora. Arrancamos en el garage de la casa de mi mamá y en siete años estábamos en el Luna Park", rememoró quien comparte grupo junto a sus hermanos Nicolás Giorgetti, Santiago Giorgetti y los vocalistas Julián Bruno y Juan Manuel Quieto.

Su incursión en distintos escenarios llevó a la banda a hacerse conocida popularmente en el país y el resto de la región al punto que fueron requeridos por las celebridades más importantes del mundo, inclusive por el futbolista Lionel Messi. "Fuimos como hinchas al Mundial Brasil 2014. Después del partido que Argentina le gana 1-0 a Irán sobre la hora me llamó Marcos Rojo. Tenían día libre y Messi quería que fuéramos a tocar. Se lo conté a los chicos y no me creían. Cuando llegamos nos estaban esperando. Tocar para la Selección fue una de las cosas más importantes que vivimos", sostuvo.

Una vez más, Mar del Plata recibirá a Los Totora. Una ciudad con la que forjó un vínculo especial. Los cuatro integrantes fundadores del grupo tienen familia que reside aquí, además de ser aclamados en cada presentación. "Es casi nuestra segunda ciudad. Tenemos mucho público", confesó Giorgetti a pocas horas de subir al escenario de San Luis al 1700, en lo que será un show especial para toda la familia.