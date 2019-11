Festival de Cine: recomendaciones de "Mar de Chicos" para el fin de semana

Francisco Pérez Laguna, programador de "Mar de Chicos" en el festival, compartió con 0223 las últimas proyecciones de esta sección y las razones para disfrutar de propuestas imperdibles para toda la familia.

El prestigioso Festival Internacional de Cine de Mar del Plata cuenta con una categoría conocida como "Mar de Chicos", que incluye contenido destinado al público infantil pero que puede ser prometedor para toda la familia. En diálogo con 0223, el programador Francisco Pérez Laguna recomendó las mejores propuestas para el último fin de semana de esta edición.

Programa de cortos "Mar de Chicos"

La proyección incluye "Chuck Shimezou" en representación de Japón, que trata sobre una familia de espíritus que se encargan de cerrar todos los cierres que encuentran, y los padres encaminan a su hijo para que aprenda a lograrlo. En una oportunidad, un niño lo descubrirá y tratarán de llevar a cabo esta tarea, a pesar de las dificultades. "Es un dibujo de aventuras, con comedia, una rareza en un animé infantil", confesó Francisco.

Otro de los cortos es "El pajarocubo", que representa a Colombia. La historia se centra en un pájaro encerrado que encuentra una forma de escapar de la jaula y obtener su ansiada libertad. El tercero es el cortometraje chileno "Extrañas criaturas", que trata sobre un grupo de animales que habitan un bosque y son invadidos por peligrosos aserraderos que amenazan su hogar.

También se proyectará el corto croata "First Step", centrado en un animal que vive solo en un árbol y teme ante lo desconocido. "Maestro" y "Next" son "puestas en escena musicales muy interesantes". Finalmente se encuentra "The Kite", ganadora en el Festival de Annecy y en otros alrededor del mundo, y sigue la emotiva relación de un nieto con su abuelo. Francisco contó que se utilizaron técnicas "muy novedosas, con papel de barrilete".

"Recomiendo esta sección de cortos porque es una posibilidad única de ver 7 cortometrajes de animación hechos con diferentes formatos y técnicas, y ademas de diferentes latitudes. Es bastante difícil ver estos formatos de cortos en la programación de un cine tradicional a lo largo del año. Es una oportunidad única, y además los cortometrajes están ligados de alguna manera porque muchos tratan sobre animales, naturaleza, cosas imaginarias, relaciones entre nietos y abuelos".

Se exhibirán el 16 de noviembre a las 17 en la sala 4 de Cines del Paseo, y el 17 de noviembre a las 14 en la misma sala.

La Fameuse Invasion des ours en Sicile

Es la primera película de Lorenzo Mattotti, quien "es un nombre muy importante en el campo de la pintura y del cómic ya que pertenece a una categoría de un género titulado fumetti, y era muy esperada esta película animada". Tuvo su paso por el aclamado Festival de Cannes y también por la competencia del Festival de Annecy "con mucho impacto en la audiencia, donde generó aplausos de unos 10 minutos". La película está basada en un clásico infantil de Dino Buzzati, donde el rey ordena una invasión tras el secuestro de su hijo. "No se la pierdan que es hermosa", concluyó.

Próxima función: 17 de noviembre a las 18 en el Ambassador 1.

L'Extraordinaire Voyage de Marona

Esta obra es de Anca Damian, una animadora rumana, y es una coproducción con Francia. La historia se centra en una perra que es atropellada y, al morir, recuerda a todos los dueños que la cuidaron a lo largo de su vida. Para Francisco "es una historia muy triste, pero muy bella". Contó que su estilo de animación es "muy particular, algo que yo no he visto antes, y es una historia muy tierna". Los dueños que adoptan a la protagonista a lo largo del cortometraje son un acróbata solitario, un arquitecto y una niña. "Es muy bonita, si bien es un poco triste, pero es más fuerte la enseñanza que deja y cómo con esta técnica tan personal la directora elige contar estas historias de vida", recordó. La película está hablada en francés y subtitulada en castellano.

Próxima función: 17 de noviembre a las 10:30 en la sala 3 de Cines del Paseo.

Le Voyage du Prince

Su director es Jean-François Laguionie, quien "tiene muchísima trayectoria". Además esta película está codirigida por Xavier Picard, "otra eminencia de la animación". La trama es acerca de un mundo poblado por simios, donde un príncipe mono aparece herido junto al mar. Un niño lo encuentra, y sus padres científicos comienzan a realizar estudios. "Es muy interesante el encuentro entre los lenguajes que maneja cada uno, es un choque de culturas", opinó. Asimismo, destacó el "tinte clásico" de la animación y el eje temático de la ciencia y los métodos utilizados en los humanos y los animales. "Diría que casi es una fábula", concluyó.

Próximas funciones: 17 de noviembre a las 10:20 en la sala 1 del Cinema, y 18 de noviembre a las 10:30 en la sala 3 de Cines del Paseo.