Arquitectos: "No puede ser que el Municipio defina políticas sin consultarnos"

Eduardo Agüero le concedió un mano a mano a 0223 después de ser electo como presidente del Colegio de Arquitectos Distrito IX.

La necesidad de matriculación de los nuevos profesionales, la falta de protagonismo en el desarrollo de políticas junto al Municipio, el rol de Obras Sanitarias. Son algunos de los temas que "urgen" la abultada agenda de trabajo que pretenden abarcar las nuevas autoridades del Colegio de Arquitectos Distrito IX.

En las elecciones de esta semana, fue la Lista 1 Naranja Nuevas Formas, con Eduardo Agüero a la cabeza, la que logró el mayor caudal de votos para quedarse con la presidencia y suceder desde diciembre, y por los próximos tres años, a la gestión que llevaba adelante Daniel Monzón.

Así, la nueva nómina del colegio quedó compuesta con Diego Domingorena como Secretario, Adriana Lucchetti como Tesorera y Horacio Lus, delegado al Consejo Superior con el agregado de ser alguien de las delegaciones quien ocupe este cargo.

Por su parte, la lista los vocales titulares la integran Emanuel Peredo, Marta Pérez Schneider, Rubén García y María Inés Rojas., mientras que los vocales suplentes serán Rocío Solla, José Antonio Alustiza Arocena, Alejandro Ara y Camila Godoy.

La nueva gestión busca marcar un cambio de paradigma en la dinámica de funcionamiento del Colegio de Arquitectos local y fortalecer el trabajo en conjunto con cada uno de los integrantes del Consejo Superior del organismo dejando atrás la tradicional centralización de la figura presidencial.

A pocas horas de que las urnas lo proclamaran como el titular de la institución, Agüero le concedió un mano a mano a 0223 en el que reflexiona sobre los numerosos desafíos y deudas que deberá resolver a partir de los próximos meses. "Hay trabajo por hacer y es urgente porque en muchas cosas no se estuvo haciendo nada", apuntó.

-¿Cuáles son las primeras sensaciones de haberse quedado con la presidencia del Colegio?

-Siento una gran alegría porque me incorporo a un equipo que ya viene armado y que viene hace muchos años pero que nunca había podido acceder a la presidencia. El involucramiento mío fue y es al 100 por ciento. Siempre apoyé pero desde otro lugar y creo ahora pudimos generar el plus que faltaba y que posibilitó cambiar la historia.

-Al mismo tiempo debe sentir una gran responsabilidad…

-Por supuesto, hay mucho por hacer. Se han dejado muchos espacios al descubierto y hay desafíos por todos lados: desde lo gremial, desde la imagen del colegio en la sociedad y hasta volver a recuperar el prestigio de la profesión. Queremos incorporar a los referentes que siempre han sido rechazados; hay que incorporar a todos los arquitectos que nunca se vieron representados. Sobre todo, el mensaje que damos nosotros es de lograr una fuerte unidad.

-Y dentro de todos esos frentes, ¿Cuáles son las principales urgencias a atender?

-Las urgencias son del tipo gremial pero en verdad son todos temas urgentes. No es que uno sea más urgente que otro: que los chicos se reciban de arquitectos y no se matriculen es un tema urgente y que el Municipio tome medidas sobre Desarrollo Urbano y el Colegio de Arquitectos no participe también lo es. Cuánto más se puede esperar. Hay mucho trabajo por hacer y es urgente porque no se estuvo haciendo nada en muchos años.

Quiero aclarar que naturalmente la figura del presidente hacia la sociedad siempre resulta la más visible y representativa pero en realidad en el funcionamiento y la dinámica interna que tenemos en el colegio somos un equipo.

-¿Siente entonces que el Colegio ha perdido lugar e importancia en estos años?

-Yo soy profesional independiente y reconozco una falta de protección del colegio hacia los matriculados. Nunca me sentí representado ni defendido cuando tuve un problema, y esto lo hablo a título personal. Pero que después tampoco haya interacción con un Secretario de Planeamiento o con un intendente o con las distintas organizaciones es grave. Se perdieron espacios lentamente. El Colegio tiene que recuperar un rol activo y ser un motor generador de propuestas. Este proceso ya lleva unos cuantos años y eso es lo que hay revertir.

Hay que generar comisiones de debate en temas como el patrimonio y también en el tema del Código de Ordenamiento Territorial (COT). Todos esos debates se tienen que empezar a dar y no digo que nos vamos a ir de nuestra gestión con un nuevo COT pero por lo menos hay que empezar a trabajar para revertirlo.

-Justamente, hace tiempo hay distintos cruces en torno a la estructura del COT ¿Cuál es la mirada que se tiene?

-Hay que abrir un debate y desde el Colegio hay que generar una nueva propuesta de ordenamiento territorial. Los arquitectos lo tienen que generar desde su colegio y no esperar a que el Municipio haga algo y después opinemos porque nadie te pide opinión cuando hace estas cosas.

Desde mi puto de vista, lo que observo es que el COT que nos rige es de 1979 y es un instrumento rígido. No ha sabido adaptarse a los cambios y al crecimiento que tuvo la ciudad de todo tipo, tanto tecnológico o de cambio de paradigma. Tenemos que generar una herramienta más moderna y más flexible.

-Y con respecto a Obras Sanitarias, ¿Qué debates hacen falta dar? Hace bastante tiempo que es recurrente el reclamo por los costos de factibilidad…

-No se trata de reducir costos solamente sino de de dar un debate más profundo en este aspecto. Obras Sanitarias es una empresa de servicio de orden público y casi que se convirtió en un consultor de la política de Desarrollo Urbano que es algo que jamás debería ser. Se le dio un poder que no debería tener pero es un tema de debate.